Marina García ha estado un tiempo desaparecida de su canal de 'Mtmad', un hecho que no ha pasado desaparecido para sus seguidores, que no podían evitar preguntarse qué le habría ocurrido para que de la noche a la mañana decidiese dejar la plataforma. Ahora, la ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha regresado para dar explicaciones de lo ocurrido y ha asegurado que no tiene pensado volver a alejarse pero, ¿qué le había sucedido?

A través de esta plataforma, Marina García ha confesado que ha vivido un gran crisis personal. La joven ha reconocido que ella siempre se ha considerado una mujer fuerte. Sin embargo, hubo un momento en el que las críticas recibidas comenzaron a pasarle factura. "Todo me afectaba, entré en mucho llanto y decidí dejar 'Mtmad' por un tiempo", ha explicado.

Mtmad

Al parecer, la concursante de 'La última tentación' comenzó a notar que su estado de ánimo ya no era el mismo. "Me ponía delante de la cámara y me quedaba en blanco. No sabía qué contar, qué hacer ni qué contenido dar", ha indicado. Una sensación que provocó que no se viese con fuerzas para seguir grabando más vídeos.

"Decidí parar, desconectar y despejarme. He viajado y disfrutado del verano. He estado en Andalucía, en Ibiza, en Mallorca y me ha servido para encontrarme de nuevo, para aislarme un poco de todo esto", ha confesado. Sin duda, para ella tomarse un tiempo alejada de todo, menos de sus redes sociales, le ha servido para volver con muchas más fuerzas, y ha asegurado que ya no tiene pensado volver a dejarlo.

Su experiencia en 'La última tentación'

Por otro lado, Marina García ha confesado sentirse ansiosa y feliz ante el estreno inminente de 'La última tentación'. La joven ha reconocido que este nuevo reality le ha servido para cerrar una etapa de su vida y ponerle punto y final.

"No me he quedado con las ganas de nada. Me quedo con este regreso porque es como el final de todo esto, aquí todo se cierra. Espero no volver más a la isla", ha desvelado. Además, ha reconocido que está deseando que se emitan todos los programas para desvelar muchas cosas sobre ella que, de momento, no puede contar.

Además, ha pedido a sus seguidores que no se asusten al verla, y es que al parecer en este programa la veremos "muy diferente", según ha desvelado ella misma. La razón principal de esto es que justo viajaron a la isla un mes después de que ella se sometiese a una rinoplastia, lo que provocó que todavía se le viese la cara "muy hinchada".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io