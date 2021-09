Angelina Jolie asegura haber sido víctima de violencia vicaria por parte de Brad Pitt. Así lo ha revelado en su nuevo libro, 'Conoce tus derechos y reclamarlos: una guía para los jóvenes', publicado junto a Amnistía Internacional y con el que quiere educar e instruir a la juventud en la igualdad de derechos. "Los jóvenes también tienen derechos y poder para exigirlos. Hay una verdad que quizás no se sepa: como persona joven, sus derechos tienen el mismo estatus que los derechos de un adulto. No los adquieres cuando alcanzas la edad adulta, o cuando te vas de casa, o cuando consigues tu primer trabajo, los tienes siempre. Sea quien sea, dondequiera que viva, su vida tiene el mismo valor que la de cualquier adulto o cualquier otro joven del planeta. Los niños tienen derecho a ser atendidos como los adultos", ha escrito en sus redes sociales.

Una dura revelación que la 'une' a Rocío Carrasco. Y es que hasta la emisión del documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', muy pocos habían oído hablar de la 'violencia vicaria'. Según ha revelado la actriz, durante una entrevista a The Guardian, la idea de escribir este libro surgió durante su proceso de divorcio de Brad Pitt cuando los jueces no permitieron a sus hijos declarar en contra de su padre en la demanda por la custodia que ella había interpuesto contra el actor. "Me hizo temer por mis hijos, pero no puedo hablar de ello debido a la situación legal en la que me encuentro", asegura Angelina Jolie sobre el actor. Aunque cuando le preguntaron directamente si su libro revelaba su proceso de divorcio en el que acusó a Brad Pitt de violencia de género, ella asintió con la cabeza.

Angelina Jolie y Brad Pitt con sus hijos, en una imagen de archivo. Gtres

"¿Como estoy? Me doy cuenta de que a veces puedes sobrevivir, pero no sabes en realidad cómo te sientes porque has dejado de confiar. Quiero recuperar mi seguridad, mostrarme como una mujer abierta y recuperarme como ser humano para poder vivir de la misma manera que antes", ha revelado la actriz y directora con total sinceridad.

Y, aunque reconoce, estar "traumatizada y rota por sus experiencias recientes", quiere que su familia "salga adelante, todos nosotros, incluso su padre. Quiero que nos curemos y estemos en paz. Siempre seremos una familia".

