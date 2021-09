Danna Paola se ha visto obligada a demandar a sus representantes por fraude y abuso de confianza, entre otros motivos

Esta es la razón por la que Danna Paola decidió dejar la serie 'Élite'

La cantante y actriz Danna Paola no está atravesando un buen momento, y es que ha descubierto que quien debía cuidarla y velar por sus intereses dentro de la salvaje industria del artisteo ¡se habría estado lucrando a su costa e incluso le habrían estafado, supuestamente, dinero de sus contratos! La mexicana, a sus 26 años, ha decidido, así, tras llevarse este tremendo varapalo, iniciar un proceso judicial contra las empresas que la representaban, entre otros motivos, "por administración fraudulenta, abuso de confianza y fraude genérico", según ha revelado la auditoría que se le ha hecho a dichas empresas.

Han sido los abogados de la actriz de 'Élite' los que han anunciado, a través de sus redes sociales, que su clienta ha decidido romper toda vinculación con esas empresas, una Icon Management (que depende de Universal Music) y la otra SSRS Star Publicity & Moda.

Al parecer, según los datos recabados, estas dos empresas habrían estado ganando, supuestamente, más dinero que la propia Danna con sus contratos, apropiándose, según la auditoría, y si así se demuestra ante el juez, de algo más de la mitad de la cantidad firmada en los contratos con marcas y proyectos. Una actividad que se habría desarrollado durante los últimos 3 años. Además, según el medio que ha contado esta información -TVyNovelas-, a la demanda que se ha presentado ante el Ministerio Público se habría pedido que se abriera una investigación.

La propia Danna Paola -que ha trabajado en España en programas como 'Top Star'-, a través del jefe de su bufete de abogados, sólo ha declarado unas palabras: "Continúo mi camino libre para seguir construyendo y disfrutando lo que más amo", y se ha añadido que la artista no hará más declaraciones sobre lo ocurrido. Entre los representantes demandados de estas empresas están Jesús Felipe López Hernández, Abraham Gervin Reyna Camacho y Sandra Sherezada Sánchez Roldán, esta última condenada a 4 años de cárcel en 2015 por fraude contra otra cantante, Belinda.

