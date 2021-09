El otoño está a punto de empezar y parece traer muy buenas noticias para los celebrities. Nuevos proyectos, nuevos trabajos, cambio de casas, bebés...¡hasta boda!. Eso es lo que puede que nos espere, un bodorrio en toda regla con la novia más polémica y a la vez la que ha conquistado el corazón de todos: Britney Spears. La cantante podría estar planificando su boda con su guapísimo novio, Sam Asghar.

Los fotógrafos han podido captar al joven mirando anillos en una tienda de Cartier en Los Ángeles. Podríamos estar hablando de la boda más importante del 2022, o incluso de este año porque parece que no quieren esperar ni un segundo más para formalizar la relación. En las fotos que publica el portal Page Six, se puede ver al modelo y entrenador personal fotografiando varias de las piezas expuestas con su teléfono móvil y analizando más de cerca un anillo de diamantes.

No se sabe con certeza, pero estas fotos captadas por los paparazzi de Los Angeles nos crean la ilusión de que un buen futuro para Britney esta por llegar. También puede ser que el modelo se pasara por allí, se acordará de su novia y tuviese después un "detallito" con ella sin motivo alguno. Pero la idea de una buena boda siempre es bien. La relación va viento en popa y cada día que pasa está más consolidada la pareja.

Hace unas semana, la cantante se puso romántica y dedicaba una de sus publicaciones de Instagram a su chico para darle las gracias por haberla apoyado incondicionalmente durante lo que definió como los peores años de su vida. La artista vive luchando contra una batalla legal con su padre causando un revuelo mediático del que todo el mundo está pendiente, y Sam es un gran apoyo para ella.



