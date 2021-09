Amor Romeira e Ylenia tuvieron un duro enfrentamiento a cuenta de la Ley Trans que rompió su amistad

Ahora las dos ex amigas han hablado y se han reconciliado: "Ambas estábamos sufriendo"

¿De qué ex gran hermano hablaba Amor cuando reveló que "la tiene como un antebrazo"?

Una amistad es como una pareja: parece que va a ser para siempre, pero cuando los problemas aparecen y las ideas no coinciden, puede acabar muy mal. Así terminaron Ylenia y Amor Romeira hace unos meses, cuando la Ley Trans se aprobó en España y ambas defendieron sus intereses públicamente: Amor -como mujer trans- la aplaudió, pero Ylenia -TERF confesa ('feminista trans excluyente', por sus siglas en inglés)- cargó contra ella y contra Irene Montero, la Ministra de Igualdad, principal promotora de esa ley.

Ahora, sin embargo, las dos han preferido sentarse a hablar después de pasarse todo el verano sin dirigirse la palabra, y ha sido la propia Amor la que ha querido comentarlo públicamente orgullosa de haber sobrevenido sus diferencias con su amiga: "Se descolgaron los teléfonos y hemos hablado", comenzaba diciendo en Twitter, y añadía: "Te quiero mucho, Ylenia, y en mi casa siempre has sido una más". La ex gran hermana VIP también aplaudía este hecho: "Las canarias somos así", bromeaba, añadiendo, además, un emoji de un corazón vendado en señal de curación de su amistad.

Ha sucedido ❤👩🏾‍🤝‍👩🏼! Se descolgaron los teléfonos y hemos hablado.

Esto se estaba llendo de manos y había que parar porque ambas estábamos sufriendo. Te quiero mucho @SantaYlenia y en mi casa siempre has sido una más y así será PARA SIEMPRE! @MedinaRomeira — Amor Romeira (@AmorRomeira) September 7, 2021

¿Por qué se pelearon?

La ideología de Ylenia le ha hecho defender en sus redes sociales teorías supuestamente feministas como que la cultura 'drag' es misógina porque caricaturiza e insulta a las mujeres, u otras como que Ley Trans promueve el borrado de las mujeres de la sociedad al echar por tierra, según las TERFs, la lucha feminista (con excusas como que la autodeterminación de género sin la obligatoriedad de hormonarse promovería que hombres violadores se autodeterminen mujeres legalmente, pidan entrar en cárceles de mujeres si son condenados y allí seguir violando). Una entrada en barrena que provocó el 'like' y el 'follow' de Vox, e hizo que Amor le preguntara por Twitter si estaba bien: "Siento vergüenza ajena. Me pregunto qué le pasa y dónde están las personas que la quieren, sus familiares. No es normal esa actitud y esos ataques hacia un colectivo al que ha representado y del que ha ido de abanderada. Ella nunca ha negado la identidad de la mujer transexual, siempre la ha apoyado. Me preocupa", confesaba Amor, que además cogía un tuit de su amiga y criticando esta ley y le escribía abiertamente: "Chacha, se te ha ido la pinza".

La de Benidorm tampoco se quedaba callada: "Cariño, hago las cosas porque tengo que hacerlas. Sois todas unas falsas. Tú también me tachabas de machista en 'GH' conociéndome perfectamente. No vayas de amiga, que no lo somos. Soy libre de poner lo que me da la gana. No hablamos nunca, no sabes nada de mí. La próxima vez piénsate antes lo que le dices a las personas. Que yo también tengo mi opinión de lo que haces tú".

Fue entonces cuando Amor quiso publicar un vídeo demostrando que sí habían sido amigas, y que incluso le ofreció su casa durante dos meses. A Amor se le llenaban los ojos de lágrimas en Instagram, y es que no entendía por qué su amiga la atacaba de esa manera, justo cuando unas semanas antes recibía un audio de Ylenia pidiéndole perdón por no haber estado a la altura tras la muerte de su madre, Mensi, y se disculpaba por haber estado muy mal anímicamente. Ahora parece que todo eso ha quedado en el olvido. ¿Les durará la amistad?

