Renée Zellweger está enamorada hasta las trancas de su nueva pareja, el británico Ant Anstead, diez años más joven que ella. La nueva relación sentimental de la actriz se hacía pública el pasado mes de junio y desde que se puso nombre y cara a su chico, Renée parece haberse liberado y ha perdido cualquier asomo de timidez. A sus 52 años, la intérprete ha rejuvenecido y ahora va por la vida cual adolescente y nos encanta. Tanto es así que parece que se haya vuelto a meter en la piel de uno de sus personajes más populares, 'Bridget Jones', y se lanza desatada y sin reparo a los brazos de su amor en plena calle.



El nuevo amor de Renée es el presentador británico, Ant Anstead, de 42 años. Al parecer se conocieron en el programa de entrevistas de él, y el flechazo fue inmediato. Ant, muy famoso en Estados Unidos, estaba casado con Christina Haack, con la que tiene un hijo de dos años, Hudson, pero el pasado mes de junio firmaron el divorcio.

Y ahora que él es libre, Renée puede permitirse el lujo de comerse a besos a su chico en plena calle y bien que hace. La intérprete acompañó a Ant a su partido de fútbol (así se mantiene de estupendo el muchacho) y ambos terminaron dando rienda suelta a su pasión.

La cosa había empezado de lo más tímida, con un recatado beso de Ant a Renée en la mano. Pero pronto se dejaron de tonterías y se lo pasaron pirata a base de besos, abrazos y todo tipo de mimos que dejan claro lo enamoradísimos que están.

Además, Ant quiso demostrar lo bien que le viene el deporte a sus músculos levantando en brazos a su chica. Y ahí va Renée más feliz que una perdiz encima de su churri como si se acabaran de dar el 'sí, quiero' y fueran a pasar por el umbral de su hogar.

No sabemos cuánto les durará el amor, pero desde luego se les ve de lo más compenetrados. Tan felices y disfrutones están Renée y Ant que incluso se marcaron unos pasos de baile junto al coche. Lo reconocemos, nos dan mucha envidia.

