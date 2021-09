Cristian ha revelado que Lucía y él se liaron después de que ella lo dejara con Manuel: ¿sería antes de salir con Isaac... o durante la relación?

'La última tentación', el 'spin off' con parejas de 'La isla de las tentaciones' que ahora emite Mediaset, ha llegado fuerte a nuestras vidas, y es que cuando las cámaras dejaron de grabar y el reality llego a su fin ¡ocurrieron muchos salseos de los que nos estamos enterando ahora! Y, sinceramente, estamos 'living' con todos ellos, sobre todo con el que soltó Cristian, ex de Melodie: él llegó a República Dominicana para poner a prueba su amor con su novia de por entonces, pero ella se lió con Beltrán, él con Stefany y ambos decidieron romper su relación definitivamente en la hoguera final. Pues bien, ahora nos hemos enterado de que él ¡tuvo un rollete con Lucía Sánchez!



Cristian salió muy perdido de la isla: tonteó con Stefany, tuvo citas con Andrea... pero se fue solo de la isla, y cuando llegó a España volvió a contactar con Andrea, para luego dejarlo con ella (o, más bien, ella con él, ya que contó que el chaval le había puesto los cuernos) y liarse con Lucía cuando ésta aún lamía sus heridas por su ruptura con Manuel: "Tengo algún asunto pendiente con Lucía, que tuvimos un rollete", confesaba en su presentación como tentador en 'La última tentación', y añadía: "Después ya no hemos seguido hablando ni nada. No tenemos mal rollo, pero ahí, ahí. Una de cal y otra de arena".

El joven, además, ha vuelto a la tele con ganas, porque ahora que Andrea ha regresado con nuevo novio para poner a prueba su amor, Cristian está de nuevo al acecho: "En la isla no surgió nada porque yo tenía pareja y la respeté. Pero fuera seguimos conociéndonos un poquito. No sé si Andrea puede volver a caer. Antes también tenía pareja y le ha dado igual". ¿Caerá Andrea de nuevo en la red como ya hizo en su edición con Óscar... o será más fuerte su amor por Roberto?

