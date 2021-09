María Teresa Campos vive una auténtica pesadilla desde que sabe que Edmundo Arrocet ha regresado a España. Para ella es como una película de ciencia ficción. Enterarse de que el humorista, tras casi dos años sin saber de él, había vuelto a nuestro país como una de las estrellas del nuevo reality de Telecinco, 'Secret Story', fue un shock. En el nuevo número de la revista Qué Me Dices! que ya está en tu kiosco podrás leer la reacción de las Campos cuando descubrieron que Bigote volvía a España para participar en un reality de Mediaset.

Al parecer, Teresa no daba crédito. Dicen que se puso súper nerviosa. Seguramente todos los recuerdos de su historia de amor se agolparon en su cabeza y otra vez la insistente pregunta de por qué la dejó por mensaje volvió a su cabeza. Se presupone que el humorista hablará de ella durante el concurso y eso es algo que le preocupa y mucho. No porque vivieran momentos feos sino porque no quiere volver a ser el centro de la noticia y, mucho menos, que todo el mundo piense que sigue 'colgada' de él, tal y como explicó Terelu en 'Viva la vida': “Me importa un pimiento esta persona. Lo que quiero es que dejen tranquila a mi madre. Tiene 80 años y necesita tranquilidad. Ella y Edmundo han sido pareja y ¿qué pasa? Este señor decidió voluntariamente acabar la relación… Lo que me duele, porque le causa dolor a mi madre, es que la gente piense que es una señora que está babeando por un señor. Porque no es así", sentenció. Y es lógico.

Terelu y Carmen se han preocupado por su madre tras saber que Edmundo participaría en el reality, pero sus reacciones han sido distintas. Mientras Terelu se mostraba súper enfadada, Carmen asumía que poco o nada podía hacer… "Es un buen fichaje y tiene todo su derecho a hablar", empezó diciendo Carmen cuando le preguntaron por el tema. Y continuó: "No creo que vaya a hablar mal de mi madre… Aun así si yo fuera Teresa me inquietaría porque me removería muchas cosas…" Pero lo que sí tiene claro Carmen es que si su madre se va a quedar callada, ella no. "Entiendo dónde estamos, de qué vivimos y la realidad de todo", zanjó. ¿Contará Edmundo secretos inconfesables del clan Campos?

Cinco años juntos

Teresa y Edmundo Arrocet vivieron una bonita historia de amor que duró cinco años, pero en diciembre de 2019, él decidió marcharse y romper la relación a través de un mensaje de móvil. Teresa se quedó desolada. Nunca entendió que no le diera una explicación a la hora de romper aunque, en sus últimas apariciones públicas, ha dicho que no piensa estar toda la vida hablando de él.

