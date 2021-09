Quim Gutierrez es de estos personajes públicos que prefieren llevar su vida íntima lo más privada posible y que solo se hable de sus proyectos profesionales. Pues parece ser que para esta gran noticia el actor no ha podido contener la emoción de gritarlo a los cuatro vientos. Quim y su pareja Paula Willems serán padres de su primer hijo. La modelo de 23 años compartía en sus redes sociales una foto en la que se puede ver perfectamente la barriguita mientras pasa un día agradable en la piscina.

El actor, sin embargo. ha preferido no implicarse demasiado en la publicación, limitándose a darle un 'like', pero lógicamente estará igual de emocionado que su futura esposa ante la idea de formar su propia familia. Quim y Paula formalizaron su compromiso en febrero de 2020 pero tampoco quisieron dar ninguna pista de cómo lo hicieron. Tampoco se conoce si la boda se ha llegado a hacer o cuando tienen previsto, lo que sí se puede ver es que la modelo, en sus redes sociales, luce orgullosa su anillaco de compromiso.

El intérprete barcelonés y la modelo llevan ya cinco años de relación sentimental. No se conoce mucho sobre sus gustos como pareja, qué sitios suelen frecuentar, que amigos tienen en común...Pero aún así tenemos la esperanza de que compartan algo de este futuro bebé. ¿Niño o niña? ¡Hagan sus apuestas!. De momento parece que la pareja van a llevar la gestación en la más estricta intimidad como lo hicieron en su momento Kit Harington y Rose Leslie.

En estos cinco años de relación, Quim y Paula han recorrido medio mundo juntos. Ahora se encuentran en Italia por motivos de trabajo, ya que el actor ha presentado en el Festival de Cine de Venecia su próxima película, Madeleine Collins, del director Antoine Barraud, y la top ha viajado con él.

