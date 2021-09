Maita Galdeano es un pozo sin fondo de sorpresas, y es que, cuando menos nos lo esperamos, la cantante de 'la papela del camión' reaparece con una nueva faceta: ya la habíamos visto hacer imitaciones del acento colombiano para hacerse pasar por su asistenta del hogar o de su propio padre. Todo para librarse de las preguntas de los periodistas y de las llamadas telefónicas de los programa de televisión que querían hablar con ella. Por aquel entonces era bastante evidente que no colaba, pero ojo, que ahora imita también a otros famosos ¡y lo clava!

El primero al que quiso parodiar en televisión fue a Fernando Simón, pero ahora ha sido en su cuenta de Instagram, durante un viaje en coche, donde Maite, aburrida de copiloto, ha querido imitar las voces de algunos compañeros de Telecinco: "Que sepáis que llevo aquí a personas que ya conocéis: Jorge Javier, Lydia Lozano... también Conchita, la del polígrafo, y viene también Isabel Pantoja", se cachondeaba, para acto seguido imitar sus voces... y hemos FLIPADO.

Maite Galdeano imitando a Jorge Javier, Lydia Lozano, Isabel Pantoja y Conchita la del polígrafo



El mejor vídeo que verás hoy 😂 @_MaiteGH16_ pic.twitter.com/idBYM7m0iH — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 8, 2021

Vale, quizá a Jorge Javier todavía hace falta pulirlo un poco, aunque las expresiones que él mismo utiliza están calcadas... pero si nos ponen de espaldas a Maite y a Lydia Lozano no sabríamos decir a ciencia cierta cual de las dos ha hablado, y lo mismo nos pasa con la Pantoja. Es que lo que hace súper bien! ¿Habrá encontrado una nueva faceta que explotar? Porque imitadores verdaderamente buenos, tampoco hay tantos, y a ella eso de actuar le encanta... ¡y lo mismo se forra!

