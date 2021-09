Kylie Jenner anunció su segundo embarazo a bombo y platillo tras ocultar el primero de principio a fin, cuando tuvo a Stormi

La influencer se ha dejado ver por Nueva York con un ajustado vestido marcando tripita

Así sería, según un artista, Kylie Jenner sin retoques estéticos

Kylie Jenner es otra persona desde que 'Keeping Up With The Kardashians', el reality familiar, dejara de emitirse. Fue en julio de este mismo año cuando el último capítulo puso el colofón final a la mítica serie, y desde entonces todo lo que pasa en la familia lo conocemos por sus redes sociales, YouTube o la prensa del corazón estadounidense. De hecho, fue el pasado mes de agosto cuando supimos que Kylie esperaba un bebé a través del medio 'Page Six', pero no ha sido hasta esta misma semana cuando Kylie, con un emotivo vídeo, anunciaba que, efectivamente, los rumores eran ciertos.

Con una amplísima sonrisa, Kylie se contoneó por las calles de Nueva York hasta la entrada de un conocido restaurante italiano, que según las reseñas que tiene en internet, es una maravilla (no esperábamos que la empresaria billonaria más joven de la historia fuese a cualquier sitio, claro), y lo hizo con un look de los que se convierten en icono: completamente de blanco, con un ajustado vestido, chaquetón largo de cuero, bolso (también blanco) de Balenciaga (1890 euros) y zapatos de Gianvito Rossi con detalles transparentes (560 euros).

Sabemos que las Kardashian-Jenner antes muertas que bajarse de los tacones, y escogió unos de tan sólo 10'5 centímetros. De momento se los puede permitir, porque su incipiente barriga aún no es grande, como se puede ver en las imágenes, pero desde luego en unos meses deberá acostumbrarse a las zapatillas de deporte y a las de estar por casa... ¡pero qué le vamos a contar a ella, si este es su segundo embarazo!

Parece que Kylie, a sus 24 años, ya está mucho más a gusto luciendo embarazo, y es que el primero intentó llevarlo en el máximo secreto. Sin embargo, en la recta final le fue muy complicado a pesar de que optó por chándales muy amplios, puesto que los paparazzi la perseguían a todas partes y a su padre, Caitlyn Jenner (antes Bruce Jenner), se le fue la boca confesando que, efectivamente, esperaba una nieta. Ahora la historia es diferente, y Kylie, junto a Travis Scott, le darán un hermanito o hermanita a su pequeña Stormi.

