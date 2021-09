Todos aquí ya sabemos que Yoli Claramonte es una mujer muy 'niñera': la ex gran hermana siempre ha soñado con tener varios hijos, y parece que está cumpliendo su sueño: tuvo a Valeria con su ex, Jonathan, que cumplirá 6 añitos el 27 de septiembre, y ahora ya tiene a Jimena con su actual pareja, Jorge, que nació el pasado mes de mayo. Y la máquina no parece que vaya a echar el freno, porque ambos han confesado en su canal de MTMad ¡que van a tener más hijos!

"A mí sí me gustaría tener otro bebé. Pronto o tarde, no se sabe, pero por lo menos uno más", ha afirmado Jorge, que añadía además un dato esencial para saber que la noticia puede llegar en cualquier momento: "No estamos poniendo diques al mar, no sé si me entendéis. Vamos, que si suena la campana, somos nosotros", bromeaba para dejar caer que no están poniendo ningún tipo de barrera en sus relaciones.

Yoli, por su parte, seguía la confirmación de su novio: "Por mí sí tendríamos otros. Ya sabéis que soy muy 'chiquillera', y que una casa con alegría es una casa con niños, esa es mi filosofía. Soy muy de familia numerosa", apuntaba feliz.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Además, parece que ambos tienen los mismos planes de futuro, indicando que encajan a la perfección: "De aquí a 5 año me veo con Yoli en un chalet juntos y con dos hijos más", decía él, y ella coincidía: "Yo me veo con Jorge, por supuesto, y creo que nuestros siguientes hijos van a ser primero una niña y luego un niño. También un perro labrador... y me gustaría cogerme una casa bonita con piscina". Todo esto, por supuesto, después de su boda, que se celebrará el próximo 16 de septiembre por lo civil: "El año que viene, cuando se levanten todas las restricciones por el COVID, queremos hacer una gran celebración", ha desvelado ella.

Mediaset

En lo que sí que no han coincidido ha sido en su luna de miel: mientras ella tiene la espinita clavada de no haber podido ir a Japón, destino que quiere como luna de miel, Jorge tira al otro lado del planeta: Estados Unidos. A ver cómo se organizan...

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io