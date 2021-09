Aurah Ruiz y Jesé han querido sentarse juntos por primera vez para hablar de su relación abiertamente

La ex tronista no se ha cortado un pelo al contar todos los problemas que ha vivido desde que tuvo su hijo con él

La pareja tuvo enfrentamientos en los juzgados, principalmente por su hijo, Nyan

Aunque no demos crédito, lo que hemos visto en el canal de Aurah es completamente cierto: después de cargar contra él, dejarle por los suelos como padre, demandarse mutuamente, arreglar sus diferencias, volver, romper porque él le ponía los cuernos a ella continuamente... ahora hemos visto cómo Aurah vuelve a sonreír al lado de Jesé Rodríguez. Al lado LITERALMENTE, porque el futbolista se ha sentado ante la cámara de MTMad junto a su novia para hablar públicamente sobre su relación. ¡Flipa!

Mientras él se mostraba de lo más tranquilo, ella se notaba nerviosa, y es que tampoco podía creerse que su recién recuperado novio estuviera delante de la cámara respondiendo preguntas sobre sus problemas de pareja. Ambos han coincidido en que todo está bien de momento: "hemos vivido muchos momentos difíciles. Primero por nuestro hijo y luego por nuestra relación, pero el amor, si es verdadero, siempre está ahí", se estrenaba él delante de la cámara, y ella añadía: "Hemos hecho cosas mal los dos, pero creo que siempre se puede ver cómo estoy en el canal, y ahora se nota que estoy súper feliz".

La pareja ya hace incluso planes de pareja, o sea que parece que la cosa marcha: "Tenemos un viajazo por hacer, probablemente el mejor de mi vida, aunque no me deja decirlo. Sólo que va a ser fuera de Europa, pero prometo grabarlo para que lo veáis", decía Aurah a cámara.

El inicio de su relación

Ambos han contado también cómo se conocieron, y lo cierto es que, aunque parezca increíble, ella le vio muchos años antes de conocerle en persona (ella es más mayor) y no pasó nada. Pero con el paso del tiempo él la vio y quiso hablar con ella. Aurah no se creyó que fuera él, futbolista que incluso pasó por el Real Madrid, quien le estaba hablando, pero en una discoteca surgió la chispa cuando coincidieron. Se hicieron amigos y alrededor de los 3 meses se dieron cuenta de que estaban enamorados: "Me acostumbré a su cara y me di cuenta de que le echaba de menos", ha revelado ella. "Pasaste de casi no contestarme a contestarme demasiado", ha bromeado Jesé.

Los secretos de su día a día

Jesé y Aurah han conseguido superar muchos baches, pero ahora dan la impresión de estar, de nuevo, en una nube: se han mostrado cariñosos en el vídeo, pero ella ha concedido que él es el más mimoso, detallista y romántico de los dos. Además, han revelado que tienen motes cariñosos: entre ellos se llaman 'bebé', pero con su hijo, Nyan, entre los tres se llaman 'popi'.

Ambos han dejado claro que en un momento de lo más romántico lo mucho que se quieren, y mientras él ha querido resaltar que lo único que no le gusta es estar separados, echarse de menos que ella diga "cosas que no son verdad" sobre él, la canaria se ha lanzado a la piscina para decirle lo que más le gusta de él: "Me gusta cuando estamos juntos, lo que me haces sentir, que me siento llena y protegida. Me haces disfrutar de cada momento, siento que Nyan está más feliz cuando estamos juntos...", se ha sincerado ante un Jesé que sonreía y le devolvía lo cumplidos en forma de beso. ¡Qué bonito! Eso sí, también le ha puesto los puntos sobre las íes: "Lo que menos me gusta de ti es que una vez al año se te va la cabeza". "Eso aquí sobra. Esto lo hago por ti, pero tampoco le tengo que dar explicaciones a nadie. Lo que yo siento por ti lo tienes que saber tú y ya está", ha sido tajante Jesé. ¿Se referirá a las fiestas y los cuernos que le ha puesto en otras ocasiones? Veremos si la relación sigue adelante o vuelve a hacer aguas...

