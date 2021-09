Javián es de los que no paran. Canta, tiene negocios de hostelería, alquila apartamentos y además es ingeniero industrial. A pesar de todo esto, hay quien dice que no ha triunfado tras 'OT'. Él asegura que su triunfo es ser feliz. "Muchos tienen de todo y no lo son…". Además, junto a él recordamos a su íntimo amigo, Álex Casademunt, que falleció el pasado mes de marzo y a quien, junto a su compañera Geno, rindió homenaje durante un concierto en Marbella el pasado agosto.

Javián, cuéntanos, ¿en qué estás metido?

Estoy en un montón de cosas. No soy de los que espera a que le llamen. Hago vídeos para IG, he tanteado tres programas y estoy pendiente de mis negocios.

¿Qué negocios?

Tengo heladerías y alquilo pisos en Sevilla, que tengo varios.

¿Uno de esos tres programas es un reality?

No, me han llamado de alguno pero no estoy en ese momento. No soy de los que se pelean. Yo fui a ‘SV’ porque te permiten vivir tu experiencia. Y para mí fue la más feliz e importante de mi vida.

"Con lo que gané en 'Supervivientes' empecé a montar mi cadena de heladerías"

¿Te cambió en algo?

Sí, me di cuenta de lo afortunados que somos de tener la nevera llena, de todos los lujos que tenemos, la comodidades y todo lo que no nos hace falta…

¿Fuiste por la experiencia o por dinero?

Por las dos cosas. Con lo que gané empecé a montar mi cadena de heladerías. Gané bastante dinero, pero la verdad es que la experiencia fue una pasada.

Gema Checa HEARST

Javián lleva pantalón y chaleco de Mango, 49,99 € y 39,99 € respectivamente; botines de Mango, 79,99 €; camisa de Mango 39,99 € y anillos y pulseras de Uno de 50 c.p.v.

¿Cómo se te ocurrió meterte en las heladerías?

Yo era muy maduro cuando terminó 'OT', no tenía 18 años, y sabía que eso no iba a durar. Así que, pensé que tenía que diversificar. Y así lo he hecho: soy cantante, ingeniero, hago realities, soy empresario… No paro nunca.

¿No te dirían: tú no vas a triunfar y por eso lo hiciste?

No, nadie me lo dijo, pero a mí no me gusta depender de una sola cosa.

¿'OT' te hizo millonario?

Sí, pero hubo que decidir qué hacer con el dinero porque igual que entra, sale.

Tú ibas para ingeniero industrial…

Me quedaban siete asignaturas y las terminé hace cinco años.

Antes del verano te vimos en 'Top Stars', ¿cómo es Isabel Pantoja de cerca?

La conocí el ratito que visteis en la tele porque quise ir al camerino o cruzármela en un pasillo y no fue posible.

¿Volverías a participar en 'OT?



Por supuesto. ¿Y sabiendo lo que sé ahora? Eso sería la leche. También con todas sus "negruras", que son muchas. Un chaval de esa edad no está preparado para tanta fama, tanto éxito, tanta presión, tanto chupaculo…

Gema Checa HEARST

Javián, con bomber de Gant, 279 €; jeans de Levi’s, c.p.v; camiseta de Bread & Boxers, 24,95 €; pañuelo de Zara, 12,95 € y anillos de Uno de 50 c.p.v.

¿Le dirías a tu hija que se presentara?

No, si quiere ir, que vaya, pero yo no se lo aconsejo. Para mí ‘La Voz Kids’ es peor programa todavía porque la edad es más baja. Un niño no está preparado para vivir algo así.

De ahí la expresión que utilizan siempre para vosotros: juguete roto…

Sí y yo una vez estuve ahí. Me daba vergüenza salir a la calle, tuve que ir al psicólogo, estaba deprimido… Afortunadamente salí de ese agujero sabiendo lo que quería.

"La clave de una relación es la honestidad"

¿Qué piensas cuando dicen que tú no has triunfado?

Me parto de la risa porque, ¿qué es triunfar? Hay gente que tiene absolutamente de todo y no es feliz. Yo sí.

Llevas 21 años con tu pareja, ¿cómo se consigue eso?

Con nuestras subidas y bajadas. ¿Tú sabes las burradas que he hecho con mi mujer en la época de 'OT'? Llega un momento que tienes que abrir tu corazón y superar muchas mierdas. La clave es la honestidad.

Gema Checa HEARST

El empresario con cazadora biker de Zara, 99,95 €; camiseta de Zara, 19,95 €; jeans, 19,95 €, y cinturón, 7,99 €, de Stradivarius; deportivas de New Balance y anillos de Uno de 50 c.p.v.

¿Cómo os conocisteis Paqui, tu chica, y tú?

En una orquesta, antes del concurso. Yo entré de guitarrista y enseguida empezamos a salir.

Y después tuvisteis a tu hija. ¿No os animasteis a tener más?

No, tal y como está la vida… Es muy bonito pero al mismo tiempo se sufre mucho.

¿Qué es lo más romántico que has hecho por tu chica?

Hacer que ella se encuentre a sí misma. Cuanto más feliz sea, más feliz me hace a mí.

Gema Checa HEARST

El artista con americana de Gant, 399 €; jeans de Stradivarius, 19,95 €; camiseta de Bread & Boxers, 24,95 €; botines de Mango, 79,99 €; y anillos de Uno de 50 c.p.v.

¿Con qué compañeros de ‘Operación Triunfo’ te llevas mejor?

Con Álex (se emociona) y también con Bustamante. Lo cierto es que me llevo bien con todos, pero éstos son mis amigos.

¿Estaban enfadados Álex Casademunt y Bustamante?

No, siempre hemos tenido rifirrafes entre nosotros, pero se solucionaban al día siguiente. Eran tonterías de amigos.

¿Estáis preparando un homenaje?

Sí, lo está preparando la discográfica. Mi homenaje particular lo llevo dentro.

¿Ves a la mamá de su hija?

Sí, nos queremos mucho. Ella estuvo súper enamorada de él y lo está pasando francamente mal. Como padre, Álex era increíble. Estaba loco con su niña.

¿Y sus padres y su hermano?

Mal. Lo llevan francamente mal. Álex vivía la vida al minuto.

Estilismo: Isabel Dorado. Maquillaje y peluquería: Ángel Rodríguez para Alberto Dugarte. Agradecimientos: hotel Villamadrid, en Madrid.

