¡La que se ha liado en la familia de Yoli Claramonte! Cuando llegan las vacaciones, todos estamos siempre impacientes por que llegue el día de ir a nuestro destino, desconectar y disfrutar de unos días sin obligaciones ni horarios, pero este verano Yoli casi se queda sin sus días de relax, porque cuando estaba a punto de coger su avión... ¡se dio cuenta de que la habían estafado!

La influencer lo ha contado todo en su canal de MTMad: "Íbamos a hacer una colaboración con unas villas en Fuerteventura, y tres días antes de salir, con vuelos cogidos, coche de alquiler cogido desde hacía 2 meses... me metí en WhatsApp y vi que la chica de las villas no tenía foto. Dije 'qué raro', y me dispuse a llamar. Le comenté que sólo quedaban tres días para ir, para que nos dijeran cual era nuestra villa, el tema de la factura... y vamos, que nos han estafado, hablando en plata", resumía, y lo peor ¡es que les ha costado dinero!

Mediaset

"Nos hablaron para hacer una colaboración pero la acabamos pagando, porque al final nos queríamos quedar más días y soltamos una pasta. No poca, era una gran cantidad", ha dicho Yoli, que al final le ha quitado importancia a lo sucedido: "No pasa nada, al final esto le puede pasar a todo le mundo. La gente tiene más cara que espalda", ha dicho en su canal, aunque no ha mencionado si van a tbomar medidas legales.

Yoli es una gran aficionada a las colaboraciones con marcas, y no es raro verla en su Instagram meter incluso varias en un mismo evento: uno de los más sonados fue el cumpleaños de su hija Valeria, donde consiguió hasta las tartas en una conocida pastelería de Valencia. Si es que, al final, tanto va el cántaro a la fuente... que se ha roto. ¡Alguna colaboración le tenía que salir rana!

