Laura Matamoros ya está de 24 semanas y ha podido verle la carita a su bebé

La ex gran hermana VIP ya anunció en julio el sexo del bebé que espera

¡Qué bonito es esperar un bebé! Ver cómo poco a poco va creciendo la tripita y el hijo que esperas dentro de ti es una sensación que sólo las mamás conocen, y Laura Matamoros, en su segundo embarazo, está deseando tener a su peque en brazos. Sin embargo, la hija de Kiko Matamoros se ha podido quitar ya una espinita, que era verle la carita a su niño, porque gracias a la tecnología de las ecografías 5D ha podido ya verle casi en todo su esplendor.

La propia Laura, con una sonrisa de oreja a oreja, lo ha querido compartir en su cuenta de Instagram con sus centenares de miles de seguidores, y ha flipado: "He alucinado porque en cuatro semanas lo que ha cambiado. No me acordaba de lo rápido que evoluciona todo", ha comentado emocionada. Según ella, todo va muy bien, aunque el 'baby' sólo ha querido mostrar el perfil porque "todavía está dado la vuelta", aunque ya se pueden distinguir perfectamente los ojos, la naricita y la boca.

Laura Matamoros Instagram

Laura también ha comentado que, en la semana 24 en la que se encuentra, el bebé pesa ya 670 gramos y, para quien no lo sepa, ahora mismo su tamaño es comparable el de una buena mazorca de maíz. Sin embargo, el futuro hermanito de Matías es mucho más 'fiestero' de lo que fue él cuando aún estaba en al tripita de su madre: "Me da unas patadas y tiene una marcha dentro que no es normal", ha comentado Laura divertida, que ya va tachando los días en el calendario hasta el próximo mes de diciembre, cuando se espera que el bebé llegue al mundo.

