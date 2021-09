Bibiana Fernández ha pasado por quirófano para una intervención quirúrgica: ¿qué se ha hecho?

La edad no perdona: ¿llamó Jesús Vazquez 'vieja' a Bibiana Fernández?

Hacía tiempo que no veíamos a Bibiana Fernández completamente al natural: ya en sus redes sociales, en las pocas apariciones en las que dejaba ver su cara, se mostraba siempre con gafas de sol, y últimamente también en la tele. Nadie se preguntaba el porqué, y es que el glamour de Bibiana le hace pasar inadvertida en ese tipo de cosas: lleva gafas de sol porque puede y porque le apetece y porque le quedan divinas, sí. Sin embargo, ahora hemos sabido que detrás de ello (y nunca mejor dicho) se escondía un buen moratón, porque Bibiana ha pasado por quirófano y, hasta ahora, no ha dicho ni 'esta boca es mía'.

Según ha contado ella misma en 'El programa de Ana Rosa', se ha operado las bolsas de los ojos, una de las cosas que más envejecen una cara, y aunque a ella apenas se le notaban por el maquillaje con el que siempre se muestra, lo cierto es que ella no se veía bien en el espejo, así que ha decidido hacerse un arreglito para verse más guapa y joven, y lo cierto es que con su nueva mirada parece que se ha quitado al menos 15 años de encima.

Eso sí, que tenga cuidado, porque dicen que cuando una empieza con los retoquitos, ya no puede parar, y lo mismo dentro de poco empieza como Benjamin Button, a cumplir años hacia atrás. Nosotros la seguimos viendo tan bella como siempre, pero está claro que estas cosas hay que hacerlas porque a una le apetece, y cuanto más guapa se vea ella ¡más guapa la veremos los demás!

