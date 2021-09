Lola Mencía e Iván Rubio han hablado por primera vez de cómo se conocieron en la nueva entrega del canal que la que fuera concursante de ‘Supervivientes 2021’ tiene en Mtmad, ‘Wild Lola’. “Un bonito día, estaba en TikTok aburrida y no me paraba de salir este señor. Al ver los ojos tan bonitos que tiene, le empecé a seguir. De repente, vi que se hacía viral un baile suyo y, aunque soy pésima para los bailes, como me hacía gracia el chaval, pues lo hice”, recuerda la joven. “Después él me reposteó y ya nos empezamos a seguir […] Él me dijo cuatro piropos sobre el baile, pero no le hice ni caso y desaparecí porque me fui a ‘La isla de las tentaciones’”.

Espera un momento… ¿¡acaba de confesar que se encaprichó de él cuando todavía estaba con Diego!? Pues va a ser que sí: "Me empezó a hacer gracia cuando yo tenía pareja. Salí de la isla y, como yo ya estaba soltera, me animé a hablarle otra vez. Yo pensé que me lo iban a traer a ‘La isla de las tentaciones’ de tentador”.

Mtmad

Después de apuntar que podían tirarse hasta las 8 de la mañana hablando por teléfono, Iván ha querido dejar claro que todo esto pasó antes de que ella se hiciera famosa. “Después de hablar muchísimo, me propuso ser novios… Empezamos a ser novios antes de conocernos en persona”, explica Lola. A su vez, apunta a que todo fue un auténtico “cacao” porque, aunque estuvieran juntos, no podía saberse públicamente porque todavía no se había emitido ‘La isla de las tentaciones’.

Hace unos días, Marta de Lola alarmó a sus seguidores asegurando que pensaba que tanto a ella como a su chico les habían echado mal de ojo después de que ambos sufrieran heridas en extraños accidentes. “No hay mal de ojo porque me encargué de hablar con dos brujas y me han dicho que no lo tenemos. Creo en estas cosas y estaba convencida de que algo pasaba… Lo que sí que tenemos es muy mala energía concentrada en nuestras almas porque mucha gente nos envidia y nos desea el mal”, asegura Lola.

Mtmad

Su nueva mascota

Para terminar, la pareja ha mostrado a cámara al nuevo miembro de la familia: nada más y nada menos que una adorable cría de Rottweiler. “Iván me veía muy triste por el tema de Horus, le echaba mucho de menos y siempre he vivido con animales”, explica Lola sobre el motivo de que se hayan animado a dar el paso de cuidar a esta monada.

“Estaba un poco harto por el tema de Horus y como no creo que se merezca ese castigo, pues decidí regalarle un bebé nuevo al que ella pueda criar y sea totalmente suyo”, añade Iván. “Se llama Kun, y no es por el Kun Agüero […] Esto no quiere decir que me olvide de Horus, sigo adelante con todo el proceso que os he comentado. Sería muy feliz si consiguiera la custodia compartida, quiero luchar por mi perrín”, sentencia la ‘superviviente’ haciendo referencia a la disputa que mantiene con su exnovio Diego por la custodia del perro que adoptaron cuando eran pareja.

