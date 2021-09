Kylie Jenner copia uno de los looks premamá más espectaculares de Kim Kardashian.





La semana de la moda de Nueva York acaba de cerrar sus puertas y nos ha dejado escenas de lo más atípicas, pero ojo, ya no en la pasarela, sino fuera de ella. Y es que a una de las famosas asistentes a los desfiles se le ha ido un poco de las manos el look y se ha vestido de cuero negro de la cabeza a los pies. Literalmente. Kim Kardashian dejaba a todos locos al pasearse por las calles de la Gran Manzana enfundada en cuero de arriba a abajo sin dejar ni un solo centímetro de su pie a la vista. Tan solo su larga melena negra recogida en una coleta asomaba por detrás de la máscara con cremalleras en los ojos y argollas en la zona de las orejas. Sí, lo puedes decir, nosotros también lo estamos pensando, iba con un rollo sadomasoquista que flipas... Estética bondage que se dice en plan chic.

Pero ojo que el modelito en cuestión no lo ha sacado de un sex shop cualquiera del Brooklyn profundo, ni mucho menos. Kim Kardashian lucía un diseño de la firma Vetements, un look de la temporada primavera 2019 que ya se vio en su día encima de la pasarela. La representante más mediática del clan Kardashian, si es que era ella..., decidía combinar la gabardina y la máscara de Vetements con unos pantalones de cuero negro con botas incorporadas de Balenciaga y unos guantes también de piel no vaya a ser que cogiera frío en las manos.

Eso sí, la muchacha elegía un bolsito plateado por aquello de ponerle algo de brilli brilli al look total black estilo Matrix. Kim Kardashian llevaba así de la manita un bolso de Balenciaga que daba una nota aún más extravagante al conjunto con el que salía del coche.

No sabemos si Kim se despertaba con ganas de causar revuelo, o si lo hacía más bien con unas ojeras de campeonato con las que no quería ser fotografiada y cero ganas de maquillarse. Sea como fuere, la celebritie se cubría la cara y cada centímetro de su piel con un look de lo más extravagante que causaba expectación y mucha a su llegada a su hotel de Nueva York después de haber visto los desfiles de la NYFW.

También de rollito incógnito con mascarilla, gafas de sol y capucha iban la parejita del momento: Kourtney Kardashian y Travis Barker. De la manita y muy conjuntados con un estilo chandalismo, los enamorados, que han estado hace poco paseando su relación por París, seguían los pasos de Kim camino de su hotel en Nueva York.

La matriarca del clan también se sumaba a este desfile callejero y lo hacía vestida de negro de arriba a abajo igual que su hija. Eso sí, Kris Jenner iba bastante más moderada que Kim y prefería zapatillas de deporte a los taconazos de aguja. Además, Kris, lejos de querer pasar desapercibida, incluso saludaba con la mano a fotógrafos y fans que se agolpaban a la puerta del hotel.





