Ivana Icardi es una mujer nueva, y no lo decimos porque acabe de estrenar maternidad junto a su churri, Hugo Sierra, sino porque ha estrenado maternidad... ¡y además se ha recuperado en tiempo récord! No sabemos si es que las famosas están echas de otra pasta diferente a la del resto de las mortales, pero no es la primera vez que vemos a las celebrities posar casi marcando abdominales después haber dado a luz unas semanas antes: ni rastro de celulitis, ni retención de líquidos, ni estrías ni nada. E Ivana está claro que tiene buenos genes para eso de engordar y adelgazar... pero con "matices".

La argentina ha sorprendido a todos a través de su cuenta de Instagram mostrando su tipazo solo 4 semanas después (es decir, un mes) de haber traído al mundo a su pequeña Giorgia. La ex superviviente anunciaba que se iban a dar un paseo con una bonita foto en la que sostenía en brazos a su hija, pero también llamaba la atención su modelito, que dejaba en evidencia una importante pérdida de peso.

Ivana Icardi Instagram

Ivana y contó en su día que había engordado 9 kilos durante el embarazo, pero lo mejor no ha sido que se los ha quitado ya de encima, sino que además ¡se ha quitado uno extra! Eso sí, aún tiene trabajo que hacer, porque se ha quitado los kilos que le sobraban, sí, pero todo su cuerpo ahora mismo es una 'masa blanda': "Estoy blanda como un flan, se nota que lo único que hice fue caminar en el embarazo". Chica, teniendo en cuenta lo traumático que resulta para el cuerpo un embarazo por los cambios a los que se somete de peso y hormonas... ¡eso ya es lo de menos! De momento se lo está tomando con calma, pero sabiendo cómo es ella y lo que le gusta cuidarse, no tardará en buscar un hueco para poder regresar al gimnasio...

