A veces las redes sociales las carga el diablo, porque hay mucho 'hater' al que le gusta criticar sin conocimiento... ¡pero encima no le eches leña al fuego, Bea Retamal! La ex gran hermana tiene tantos fans como detractores, pero este fin de semana les puso en bandeja a los segundos el 'critiqueo', porque aunque ella posteó unas fotos que pretendían ser bonitas, y algunas hasta graciosas, hay quienes no se lo han tomado así... y le han dado hasta en el carnet de identidad ¡por su tercer brazo!

Sí, sí: lo que leéis: tres brazos, con sus tres manitas y sus quince deditos en el centro de Valencia. ¿es que nadie se dio cuenta por la calle? Pues evidentemente no... porque todo parece ser un error de Photoshop o un simple movimiento de la mano mientras se hacía la foto, aunque lejos de eliminar la foto, Bea la subió e incluso hizo mención a ello: "No sé en que momento del sábado apareció el tercer brazo", ha escrito. "A mí también me da miedo", añadía. Como para no...

Evidentemente la mayoría de personas en los comentarios han alabado lo guapa que sale, y hasta se han reído del error de retoque fotográfico, pero siempre están los 'haters' al acecho para criticarlo todo: "Eso pasa cuando abusáis del photoshop", escribía una seguidora. "La verdad es que yo no me reiría de la foto, tiene un significado, ve a hacerte una limpieza", apuntaba uno de sus followers más esotéricos, por no hablar de quien ya ha sacado la conclusión de que es reptiliana. En fin... ¡historias para no dormir! Nosotros, con dos o con tres brazos, la seguimos viendo divina...

