Marina Ruiz no está teniendo un fin de verano lo que se dice tranquilo, porque mientras otras veces ha estado disfrutando de los últimos días de calor con sus amigas o su churri, esta vez se lo está pasando de hospitales. Pero no hay que preocuparse... al menos no por ella, porque la que ha tenido que ser ingresada ha sido su madre, Encarna. La joven ha tenido que ir llevándola de aquí para allá desde que tuvo una caída, y ahora la han tenido que operar del brazo porque el golpe no estaba curando como debería.

Sin embargo, eso no es lo único que ha tenido a Marina en un sinvivir: hacía tiempo que quería aclarar los rumores sobre el estado de su relación con Hugo Paz, porque entre que en su último vídeo él no aparecía y llevaban tiempo sin mostrarse juntos en las redes sociales, sus seguidores han empezado con las cábalas... y algunos ya apuntaban a una ruptura, y más cuando se vio en sus redes sociales que Marina se había ido a casa de su madre unos días.

Pues ni ruptura ni crisis: "Que no cunda el pánico. Es que me veis sin Hugo una semana y ya 'ay, lo han dejado'. Puedes tener pareja y hacer otras cosas; tu pareja puede estar haciendo sus cosas y tú las tuyas... eso no significa que lo hayamos dejado", ha querido aclarar en su canal de MTMad.

Se la tiene jurada a sus 'haters'

Lo de la supuesta ruptura apenas ha molestado a Marina, que ha aclarado su situación sentimental sin malos rollos... pero lo que sí le ha molestado es que, con el estreno de la última temporada de 'La casa de papel' le haya hecho tantos 'spoilers' que ya casi no le hace falta ver la serie, para la que todavía no ha tenido tiempo que dedicarle: "Que sepáis que me las estoy apuntando todas y os vais a cagar", ha prometido. ¡Eso sí que molesta...!

