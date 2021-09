Mucho estaba durando la paz con Ylenia, pero la ex gran hermana VIP ha vuelto a estallar después de que, tras retirarse de la tele y olvidarse de la pequeña pantalla para bien y para mal, haya vuelto a cargar contra todos, incluidas personas que creían que Ylenia era su amiga. Belén Esteban está dolida con la de Benidorm, porque siempre han tenido una gran amistad, pero Ylenia no quiere saber nada de nadie, y tampoco de Amor Romeira, a la que ha puesto de vuelta y media en un directo en Instagram tan sólo unos días después de hablar y perdonarse mutuamente todos los errores del pasado.

La ex participante de 'Gandía Shore' sacaba la artillería pesada haciendo gala de su profunda transfobia al referirse a Amor en términos masculinos por su pasado, y con términos tan hirientes como "trans malicioso" o airear que no tiene dinero para mantener "el zulo en el que vive" y que es una "muerta de hambre".

Amor no daba crédito a lo que estaba viendo, y estallaba en sus redes sociales:

Hizo un directo que apagó a los segundos INSULTANDOME y FALTANDOME EL RESPETO. Ahora sube éstas historias. Pero ya me cansé.... COMENCEMOS! pic.twitter.com/tMSjLnDBYg — Amor Romeira (@AmorRomeira) September 13, 2021

En ese mismo directo, tal y como luego le contarían a Amor, Ylenia se referiría a ella en masculino y con insultos. Por lo pronto, no se sabe qué 'neura' le ha dado a la joven benidormense para cargar así contra quienes se suponía que eran sus amigos y amigas, y también contra Mediaset (rebautizado por ella misma como 'Mierdaset'), la mano que un día le dio de comer. "No quiero formar parte de ese circo", ha dicho en alguna ocasión en sus redes sociales. ¿Pero es necesario tanto ataque gratuito? Desde Telecinco, tras tanta crítica, han apuntado a que Ylenia parece tener 'manía persecutoria' con ellos, y este lunes estallaba: "¿Manía persecutoria es que cortéis las cámaras durante toda una noche para vender en todos vuestros programas que Antonio Tejado y yo nos habíamos acostado? ¿Manía persecutoria es que llaméis a mi padre y le digáis que Antonio y yo nos hemos acostado? Pregunto, porque era mentira", aireó.

En un principio, Amor prometía un vídeo contando la realidad de Ylenia, después de destapar en su Twitter que estuvo en su casa (o "el zulo", como lo ha llamado Ylenia) durante dos meses sin poner ni un euro: "Te vas a arrepentir de tus insultos hacia mí y hacia mi familia", le advertía.

Ya me volvió a bloquear! Pero está vez si voy hablar (GRATIS) y te voy a dejar en el lugar que te mereces.... PREPÁRATE Ylenia... que te vas arrepentir de los insultos y faltas de respeto hacia mi y mi familia. Toma asiento que llegó tu UBIKAINA argumentos y demostrando TODO! pic.twitter.com/6ZCRNEVq3l — Amor Romeira (@AmorRomeira) September 13, 2021

Aún así, parece que Ylenia podría tener un serio problema que debería hacerse mirar, porque Amor ha compartido un audio de apenas unos segundos en el que se puede oír a la joven hecha polvo llorando en una conversación con Amor... una imagen que distaría mucho de la fortaleza y la belicosidad que muestra en las redes sociales, soltando bilis a diestro y siniestro:

¿Con qué Ylenia me quedo? ¿Con la de la llamada o con la de los directos insultando? 🤔 #RomeiraInformativos pic.twitter.com/tOJE5CZFu6 — Amor Romeira (@AmorRomeira) September 13, 2021

Sin duda, Amor ha preferido quedarse con el apoyo de sus seguidores, y hasta ha afirmado que ha llegado un punto en el que Ylenia 'hasta le da pena'. Por eso, es posible que ni siquiera entre más al trapo, especialmente tras el mensaje que ha compartido en su cuenta de Instagram en el que ha dejado claro que no va a hablar más del tema: "Si ella quiere seguir, allá ella, pero YO NO", ha zanjado.

