Puede que tenga ya 46 años, pero David Beckham está hecho un chaval, porque aunque roza ya la cincuentena, aun sigue protagonizando muchos sueños húmedos de varias generaciones, y da igual que le veamos en bañador, con la equipación deportiva de su equipo, en traje o con un saco de patatas: siempre está guapo. De hecho, un traje (menos mal) fue lo que se puso para acudir a la entrega de premios del diario The Sun 'Who cares wins', y hasta allí se desplazó... sin Victoria, su mujer. Eso sí, la compañía que llevó no desmereció a su esposa, porque fue su madre, Sandra, la que quiso estar al lado de su hijo.

Sin embargo, además de su 'sex-appeal', lo que más llamó la atención fue una pequeña herida en la nariz que el futbolista no se molestó en ocultar. Esperamos que no sea nada, y si lo es... ¡que se ponga en manos de un médico cuanto antes!

Gtres

Gtres

A la entrega de premios tampoco faltaron muchos famosos ingleses, entre ellos el duque de Cambridge o el Primer Ministro británico, Boris Johnson, que charlaron animadamente antes del evento. Precisamente el príncipe Guillermo quiso charlar también un rato con Sandra Beckham, y a juzgar por las imágenes, se lo pasaron estupendamente.

Gtres

Gtres

Otras estrellas que quisieron hacer acto de presencia en el evento fueron Rod Stewart y su mujer, Penny Lancaster; la cantante Fleur East o los presentadores Chris Evans y Piers Morgan.

Gtres

Gtres

Gtres

