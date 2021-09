¡Por los pelos! Yoli Claramonte se casa este 16 de septiembre, y a unos días de celebrar su boda confesaba que todavía no tenía su vestido. La idea de Yoli y su churri, Jorge, ya la desvelaron en su canal de MTMad: querían celebrar su boda por el Juzgado tranquilamente, y cuando la pandemia ya no sea un problema, poder hacer su boda por todo lo alto en una megafiesta. Eso sí, aunque lo de ir a firmar los papeles sea sólo un trámite, Yoli quería la fantasía de acudir con un vestido blanco... y por fin lo ha conseguido y nos lo ha enseñado a todos sus seguidores.

Muy estresada por no encontrar nada en una tienda específica de bodas, la influencer ha salido de allí tras probarse dos vestidos que no le gustaban nada: uno de raso muy rígido con tirantes y escote en V, y otro cuajado de tul por todas partes. ¡Su cara era un cuadro al vérselos puestos!

Yoli no ha cejado en su empeño de encontrar algo que le gustara: algo muy suelto, vaporoso, para estos días en los que todavía hace buen tiempo (especialmente en Valencia, donde ella reside), con algún detalle que lo hiciera especial. ¿Y lo ha encontrado? Pues sí: en unos grandes almacenes, donde se ha probado varios. Primero, un traje de chaqueta y pantalón de estilo 'oversize', muy de tendencia, pero que a ella le quedaba "como un saco". Ese no era el look con el que quería verse en las fotos dentro de 20 años. Luego ha probado con un vestidito corto, pero era demasiado de 'niña buena'... y, finalmente, ha encontrado uno que le iba como anillo al dedo.

Con tirantes 'spaghetti', largo, de color blanco roto y con bordados por toda la prenda, a Yoli se le ha iluminado la cara: ¡había encontrado su vestido! No quería nada recargado para ir a los Juzgados, y con los complementos bien escogidos, podía ser un look estupendo. Y además, con valor añadido, porque después podrá usarlo como un vestido normal en verano. ¡Este ha sido el elegido! ¿Qué te parece?

