La casa de los secretos cada vez lo es menos: algunos de los misterios con los que los concursantes llegaban al reality 'Secret Story' han ido saliendo a la luz poco a poco, y ahora lo que van quedando es una convivencia muy similar a la de 'Gran Hermano'. Los VIPs ya han empezado con las pruebas y las primeras broncas, pero también hay momentos para los tonteos, como el que se traen Cristina Porta y Luca Onestini. ¿Puede surgir algo ahí?

Gianmarco, hermano de Luca, cree que sólo está siendo simpático: "Yo le conozco muy bien, está disfrutando, pero no hay nada de amor", una reflexión que ampliaba Oriana, aunque con pullita: "No creo que a Luca le guste ella, pero ella sí daría lo que fuera por estar con él, eso te lo aseguro", decía muy convencida.

Mediaset

La venezolana tenía ahora que explicarse con ese "te lo aseguro", y al final ha terminado saliendo el salseo: Oriana sabe que Luca es su tipo porque Cristina ¡le mandó mensajes privados a su ex novio, Iván González (con el que acaba de romper por enésima vez, por cierto)! "No tienen nada que ver, pero los dos son altos, guaperas, con cuerpazos...", decía. Vamos, que a Cristina, además de con ciertas características físicas, parece que también le gustan famosos...

Un sonada ruptura

Si a Cristina le gusta Iván, quizá este sea el momento de mover ficha, porque el andaluz ya no está con Oriana, y esta vez parece ser la definitiva: según contó ella misma en su canal de MTMad, ella fue la que tomó la decisión de romper después de ver que su novio le hacía varios feos y que a ella le daba igual. Fue ahí cuando se dio cuenta de que ni ella estaba enamorada de él, ni él de ella: "De verdad que le deseo lo mejor, pero no nos hacíamos bien", explicó sobre su tóxica relación con el extronista. Pues nada, ¡a otra cosa, mariposa!

