Sofía Cristo y Bárbara Rey viven, unidas en la distancia, uno de sus peores momentos. Como podrás leer en el nuevo número de Qué Me Dices que ya está en el kiosco, la DJ fue la primera protagonista de 'La línea de la vida' en 'Secret Story' e hizo una confesión que enmudeció al plató y de la que su propia madre ni su hermano sabían nada: Sofía sufrió abusos sexuales cuando tenía solo cinco años. El plató se quedó en silencio y su madre no pudo reprimir el llanto. "Con cinco años sufrí abusos sexuales por parte de una persona muy allegada a la familia. Estábamos en la casa de mi madre, en La Moraleja. Yo no era consciente de lo que me pasó hasta que fui creciendo y supe lo que me había hecho. De hecho, sólo lo saben tres amigos míos y mi terapeuta. Nunca revelaré su identidad, pero quiero dejar claro que no fue mi padre", explicó entre lágrimas. Sofía se vino abajo y Bárbara Rey se hundió en plató. "¡Por qué no me lo dijiste, mi vida!", lloraba la ex vedette presa de un ataque de nervios.

Ante la gravedad de la situación, Carlos Sobera intentó calmar los ánimos aplaudiendo la valentía de Sofía."Tú no tuviste culpa de nada. Y lo que estás haciendo es absolutamente maravilloso porque hay muchísima gente que sufre abusos sexuales y no lo dice", explicó emocionado. El presentador le ofreció a Bárbara Rey hablar con su hija, en privado, tras sus duras confesiones, y la actriz ha contado cómo fue su conversación. "Hablé con ella un momentito en privado y mi hija está muy bien gracias a Dios que es lo importante", comentó.

Sofía y Bárbara viven, en la distancia, este mal momento que no es el único que han tenido que superar en los últimos meses. La actriz tuvo que estar ingresada en el hospital por culpa del coronavirus que padeció y todavía está con pruebas y secuelas. La DJ estuvo arropándola y siempre muy pendiente de ella. Y es que madre e hija son una piña y Sofía también quiso hablar en 'Secret Story' de los difíciles momentos que la vedette vivió durante su matrimonio con Ángel Cristo. "Ellos se separaron cuando yo era muy pequeña, pero sí que recuerdo algunas cosas, los malos tratos. El miedo que teníamos a mi padre porque pensábamos que iba a matar a mi madre", explicó. También narró cómo superó sus adicciones y cómo fue su historia de amor con Nagore Robles.

Una separación tormentosa

Sofía reconoció que cuando Bárbara Rey conoce a Ángel Cristo, el domador ya tenía problemas con el alcohol. La pareja tuvo dos hijos y se separó en 1988, cuando la DJ tenía tan sólo cinco años. "Uno de los momentos más felices de mi vida fue cuando mi madre consiguió la custodia", explicó la joven en 'Secret Story'. A pesar de estar separados, Sofía asegura que el domador les hacía la vida muy complicada. Ángel falleció en 2010.

