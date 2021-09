'La última tentación' comenzaba fuerte y los concursantes en cuanto veían a Sandra Barneda se echaban las manos a la cabeza. Parecía estar fuertes hasta que la presentadora les comentaba que tendrían que volver a separarse. La primera en derrumbarse ha sido Lucía, y es que la isla le trae muy malos recuerdos.

La gaditana, que ahora mantiene una relación con Isaac, se rompía al recordar los duros momentos que vivió en su edición y con su ex. Manuel, la ex pareja de Lucía cayó en la tentación nada más República Dominicana y ese tema la tenía inquieta. Lucía no puede permitir que Isaac le haga lo mismo: "Tengo miedo porque recuerdo lo que pasé el año pasado y no quiero volver a sentirme de la misma manera", ha dicho muy nerviosa.

"Estoy súper enamorada de Isaac, yo creo que se me nota. Yo no veo a otro, solo a él", Isaac y Lucía hicieron una bonita amistad, que más tarde se convirtió en una relación aparentemente muy consolidada. Esta relación se llevó por delante a otra persona, a Marina. Isaac fue el tentador de Marina y salió con ella de la isla, pero descubrió que sentía mucho por Lucía dejando a Marina en shock. Marina y Lucía eran amigas y ahora la relación en nula. La sevillana cree que Isaac y Lucía están haciendo el papel de sus vidas, pero Lucía ha entrado en 'La última tentación' para demostrar que es una relación de cuento de hadas: "Quiero callar bocas a muchas personas que no se creen lo que hemos tenido".

La presentadora, al ver la angustia de Lucía, ha querido animarla a confiar en esta nueva experiencia. "Me trae recuerdos... Recuerdo de infidelidad, traición, decepción... Me queda esa parte de miedo y al pisar esta playa me viene y me hace sentir mal", ha confesado. "Lucía, si confías en Isaac, 'La ultima tentación' es la mejor prueba. Tranquila", le ha animado la presentadora.



