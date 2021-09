Julián fue tentador de Fani, pero ésta le rechazó, y se convirtió en el primer expulsado de 'La isla de las tentaciones'

Julián se atrevió con la música tras salir de 'La isla de las tentaciones': así suena su single 'Díselo'

Si alguien pensaba que 'La última tentación' iba a ser un paseo por el parque, que se vaya quitando esa idea de la cabeza, porque los concursantes y los tentadores han ido A MATAR. Precisamente dos de los que se enzarzaron casi nada más verse fueron Fani y Julián, que ahora tendrán que convivir juntos y ver si vuelve a surgir algo entre ellos, aunque viendo cómo fue su reencuentro, para que surja la chispa del amor van a tener que volver a nacer... ¡menuda BRONCA liaron en un momentito!

La pareja se conoció en 'La isla de las tentaciones', y a él le gustó mucho que ella fuera madre (él es padre también), pero Fani creyó que iba muy 'a saco' y decidió, junto a sus compañeras, que fuera el expulsado. Desde que ella le rechazó la cosa no fue bien, y en cuando se volvieron a ver las caras en España dejaron claro que aquella atracción momentanea del principio había pasado a mejor vida... y no la han recuperado, porque cuando en 'La última tentación' tuvieron que irse juntos a la villa, su mal rollo afloró ya en el coche de producción: "Has venido con una actitud que es la menos acertada. Has dejado que la educación brille por su ausencia", un comentario que a él le sentó muy mal: "Cuidadito con la educación". "Pues no haber venido. Que aquí la estrella soy yo, y el estrellado eres tú", respondió ella gritando, algo que provocó las risas del joven: "¿Tú eres una estrella?".

Ya en la villa, los ataques continuaron, pero en un momento de tenso silencio en el que ella se sentó en un sofá y él caminaba por el salón, Fani se echó a llorar por la tensión vivida, algo que no tardaron en notar sus siguientes compañeros, Andrea y Óscar, que pese a su tenso pasado, llegaron mucho más relajados: "Qué buen ambiente veo por aquí...", bromeó Andrea, aunque la cosa no estaba para cachondeo. "Ha venido muy educado y muy respetuoso él...", se explicó con ironía Fani. ¡Menuda convivencia les espera!

