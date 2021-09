Carlos Lozano ha aceptado volver a trabajar en 'Sálvame' como colaborador, aunque con reticencias

El ex presentador pasó por el 'Deluxe' para contar qué había hecho en todo este tiempo tras su retirada de la tele, pandemia mediante

Aunque a Carlos Lozano siempre le ha gustado dedicarse a la televisión, en los últimos años sus facetas como concursante de realities, colaborador y personaje televisivo le han pasado factura: él siempre echó de menos conducir programas, por lo que, cuando llegó el momento en el que no podía más, decidió echarse a un lado. Así de claro lo dejó en su última visita al 'Deluxe', donde además dejó claro que, desde hace tiempo, no le hace falta trabajar, pero mira tú por dónde ¡que ahora ha vuelto a la tele como colaborador de 'Sálvame Diario'!

El madrileño se sentó este miércoles en el programa sin estar muy convencido de su nueva faceta, pero como Mediaset quiere volver a contar con él, lo sometió a una encuesta a la audiencia, y a pesar de que el resultado estuvo apretado, la cosa estaba clara: un 59% de los telespectadores que votaron quería que volviera. "No lo tengo muy claro, porque no sé si voy a saber ser colaborador", explicó Carlos.



Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Su naturalidad para decir las cosas como las piensa y no achantarse ante ninguna polémica hacen de Lozano un gran personaje televisivo, y 'Sálvame' no ha querido desaprovechar esa fuerza. "Esto es como Jesucristo: la mitad te quiere, y la mitad te odia. A los resultados me remito. Yo estoy muy contento. Aquí me lo paso muy bien, sois como mi familia, forme parte o no", decía en su primer 'speech' como colaborador confirmado. Desde luego, conociéndole, no va a dejar a nadie indiferente. "Lo voy a dar todo. Muchas gracias", afirmaba. No nos cabe duda...

Una pandemia dura

A Carlos Lozano, como a mucha otra gente, el confinamiento le ha hecho replantearse muchas cosas en su vida, y llegó un punto en el que sólo quiso desaparecer: "He estado poniendo las cosas en su sitio […] Me he comprado un terreno rústico porque me gusta el campo. Soy muy feliz. Decían que estaba desaparecido porque no he cogido el teléfono a nadie", contó el pasado fin de semana en el 'Deluxe'. Además, reveló que pasó el COVID hace bien poco: recibió la llamada para vacunarse, pero la pospuso, se relajó y ahí fue cuando se contagió: "Lo pasé muy mal, parecía que me habían dado una paliza. Pasé miedo, porque siempre crees que no te va a pasar a ti hasta que te pasa", afirmó.

Mediaset

Carlos vuelve ahora a la tele de la mano de 'Sálvame', aunque no es la primera vez que trabaja con ellos: presentó la 'Sálvame Snow Week', donde varios famosos se disputaron una silla en el programa, y luego ocupó el cargo de 'defensor del espectador', un pequeño espacio en el que recibía opiniones, quejas y peticiones de la audiencia.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io