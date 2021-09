Bea Retamal y Dani García comenzaron su relación dentro del pisito de 'Sol@s'. Desde entonces, la pareja ha demostrado estar muy unida y cada semana desvelan nuevos detalles sobre cómo es su vida juntos. Sin embargo, en esta ocasión ambos han sorprendido a sus seguidores apareciendo en su canal de 'Mtmad' por separado, despertando todo tipo de sospechas, ¿han tenido su primera crisis de pareja? ¿Se acabó el amor entre ellos?

A pesar de lo que pueda parecer....¡nada más lejos de la realidad! La pareja está mejor que nunca y ambos parecen estar cada día más enamorados el uno del otro. En su canal, Dani y Bean han explicado que han decidido grabar por separado para contestar a preguntas sobre su relación abiertamente, sin que el otro estuviese escuchando las respuestas, para ver si de verdad son compatibles y coinciden en cómo ven su relación.

Tanto Dani como Bea han coincidido a la hora de afirmar que creen que su relación es perfecta. De hecho, ambos están convencidos de que en un futuro terminarán casándose y teniendo hijos. "Tiene todo lo que siembre buscaba, ha superado incluso mis expectativas", ha reconocido el ex tentador de 'La isla de las tentaciones'.

Por su parte, ella ha confesado que le gusta absolutamente todo de él y que le encanta hacer cualquier plan en el que él esté incluido, dejando claro que juntos se lo pasan muy bien. "Nosotros somos familia, somos presente y futuro", ha indicado, recalcando que ya no se imagina una vida en la que él no esté.

Pero no todo es color de rosas, ambos han reconocido que hay ciertos aspectos del otro que les gustaría cambiar. Dani ha confesado que intentaría bajarle el tono de voz a su chica, ya que piensa que a veces es demasiado alto. Por otro lado, Bea ha reconocido que lo que menos le gusta de su pareja es que es "demasiado cabezón", una faceta suya que le gustaría que pudiese mejorar.

Sin embargo, pese a existir esos pequeños detalles que no le gustan al uno del otro, lo cierto es que no tienen ninguna importancia para ellos, ya que creen que son una pareja muy fuerte. De hecho, ha desvelado que les encantaría poder concursar juntos en un nuevo reality donde se les pudiese ver las 24 horas del día, ya que creen que muchos se divertirían viendo cómo es su relación y lo bien que se lo pasan juntos.

