La noticia saltaba en una exclusiva de la revista Diez Minutos semanas atrás, pero ella lo negó fervientemente

La modelo ha dado la noticia poco después del fallecimiento de un ser muy querido

Marisa Jara está en un momento muy dulce, y es que la modelo ha anunciado, por fin, ¡que está embarazada! Y decimos 'por fin' porque la noticia saltó hace unas semanas a través de una exclusiva de la revista Diez Minutos. Ella, por aquel entonces, se encargó de negarlo efusivamente en sus redes sociales y de decir que la noticia era "mentira", pero ahora se ha descubierto el pastel, y resulta que sí: estaba embarazada.

Marisa, como ella misma ha contado en Instagram, es una paciente de riesgo en un embarazo, porque además de haber sufrido un cáncer de estómago y de llevar 19 operaciones a causa de su endometriosis, iba a tener muy complicado quedarse encinta de forma natural, así que tuvo que recurrir a la reproducción asistida, y ahora, tras pasar los 3 primeros meses de rigor en los que existe mayor riesgo de que el embarazo pueda no salir adelante, lo ha anunciado a bombo y platillo.

Marisa se ha mostrado muy agradecida y emocionada en su post de Instagram, en el que posa luciendo ya barriguita: "Hoy quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo durante este proceso: familiares, amigos, medios de comunicación y, por supuesto, a vosotros por acompañarme, interesaros por mi historia y preguntarme constantemente con cariño cómo iba mi tratamiento de fertilidad. Os imagino leyendo este post con una gran sonrisa, como la mía ahora que puedo decir bien alto ¡voy a ser mamá!🤰🏻".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A pesar del revuelo que se ha formado, desde QMD! le deseamos un gran embarazo y que todo salga a las mil maravillas, ya que llevaba años persiguiendo su sueño de convertirse en madre y ha tenido muchas piedras en el camino. ¡Felicidades tanto a ella como a su chico, Miguel Almansa!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io