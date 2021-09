Tamara se derrumba tras ser la primera expulsada de 'MasterChef Celebrity 6'. Llegó casi de puntillas, y se fue a lágrima viva. La cantante era uno de los participantes más 'normales' del talent culinario: tranquila, calladita, trajadadora… pero los fogones le jugaron una mala pasada y se convirtió en la primera expulsada de la nueva edición del reality que se estrenó el pasado 13 de septiembre en La 1 de TVE y en la que Terelu y Juanma Castaño ya han tenido su primer encontronazo.

Al ver que era una firme candidata a marcharse, la cantante de boleros y nieta de Rafael Farina, explicó: "No puedo contarlo todo, pero... Venimos de un año muy complicado. Mi marido ha tenido que cerrar dos negocios, yo llevo un tiempo sin dar conciertos y tenemos cuatro niños que mantener. Tengo que llevar paga a mi casa", fueron su palabras reconociendo el mal momento económico que atraviesa por culpa de la crisis económica que ha acompañado a la pandemia por coronavirus.

El remate fue ya con el delantal negro, tras cocinar un solomillo "difícil de masticar y tragar", según Jordi Cruz. Acabó fuera del talent culinario y se derrumbó. Todo fueron lloros, suyos y de sus compañeros. David Bustamante fue el primero que corrió a consolarla: "Tus hijos y los que te queremos podemos estar orgullosos de ti, eres una campeona", le dijo su compañero de profesión.

Por último, ante un Pepe Rodríguez que hacía las veces de entrevistador/confesor, Tamara insistió: "Es que mi situación es compleja. Es difícil mantener a cuatro niños. Me iré a casa con los míos y seguiré cocinando, no me queda más remedio, tendré que dar de comer a mis hijos, aunque lo haga mal", dijo. El agua bendita de siete iglesias diferentes que llevaba la cantante no logró salvarla de la eliminación. "Los electrodomésticos eran fáciles, pero me he equivocado y ya está. Me lo he pasado súper bien y me hubiera encantado pasar más tiempo con mis compañeros y con ustedes pero no ha podido ser”, le decía entre lágrimas a Pepe Rodríguez en la entrevista despedida. Este y otros grandes momentos se nos han quedado grabados para siempre y son parte ya de la historia del programa.

Mujer de familia

La sevillana, de 37 años, se casó con el empresario Daniel Roque en mayo de 2005. El matrimonio tiene cuatro hijos: Daniela, de quince años; Leandro, de doce; Valentina, de nueve, y Héctor, de seis. En la imagen, cuando celebraron la Primera Comunión de su segundo hijo.

