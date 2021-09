Dicen que a veces la convivencia puede ser la tumba del amor, pero a según qué parejas les puede pasar todo lo contrario, como a Julen de la Guerra y Sandra Pica, que tras una breve relación juntos, dejaron de verse y hablarse, y ahora que han coincidido bajo el mismo techo de 'Secret Story'... ¡lo suyo puede volver a florecer! Los dos tortolitos tienen a toda la casa en vilo para ver qué pasa, si vuelven o no vuelven, y aunque parece que tonteo sí que hay, ahora la cosa casi que se confirma, porque ¡han pasado su primera noche juntos!

La casa de los secretos parece que también va a ser la casa de las reconciliaciones, porque si Lucía Pariente y Miguel Frigenti han conseguido, de momento, tener 'la fiesta en paz' a pesar de su pasado de desencuentros y peleas, ahora Julen y Sandra también están volviéndose a llevar la mar de bien, tanto que han sido los primeros en juntar sus camas en el dormitorio común para dormir juntitos... y también abrazados con algún que otro roce nocturno. ¡Qué monos!

Por el momento no ha pasado nada más entre ambos, pero está claro que si durante el día hay tonteo y jueguecitos y por la noche hay abrazos... de aquí al 'edredoning' quedan días. ¿Lo harán... o se cortarán por estar compartiendo habitación con el resto de concursantes?

Al principio ninguno de los dos quería reconocer que donde hubo llama quedan rescoldos, pero eso no hace falta que nos lo digan ellos, porque ya lo vemos nosotros, aunque ya Julen le confesó a Lucía que, aunque no le había gustado el feo detalle de Sandra de no preocuparse por él cuando sabía que estaba en cuarentena en su casa por haber dado positivo en COVID, aquello ya estaba prácticamente olvidado, y hasta añadía que Sandra le sigue gustando. A la vista salta que a ella también le gusta él. ¿Nos harán seguir esperando... o nos concederán el gustazo de verles disfrutar el concurso juntos como pareja?

