Ágatha Ruiz de la Prada aparece muy bien acompañada por dos jóvenes muy famosos con los que nunca te la habrías imaginado: Omar Montes y Gianmarco Onestini. ¿Cómo? Sí, lo que lees, la diseñadora ha aparecido más feliz que una perdiz escoltada por el cantante de moda y el experto en realities. Pero ojo, que nadie se ponga nervioso, no era en el fragor de una animada noche de fiesta cuando el madrileño y el italiano acompañaban a la ex de Pedro J. Ramírez, sino en un escenario muy diferente...

... En la pasarela. Omar Montes y Gianmarco Onestini se han convertido en modelos por un día en la Madrid Fashion Week, gracias a la llamada de Ágatha Ruiz de la Prada que ha confiado en ellos para lucir algunos de sus nuevos diseños de ropa masculina. Y lo hacían en un desfile muy especial, ya que la diseñadora celebraba con él sus 40 años en el mundo de la moda.

Ágatha Ruiz de la Prada cerraba este desfile tan especial y emotivo para ella efectivamente escoltada por Omar Montes y Ginamarco Onestini entre aplausos. Poco antes el cantante de moda paseaba con garbo sobre la pasarela mostrando dos chándales, uno plateado con estrellas de lo más llamativo y otro muy especial. El ganador de 'Supervivientes 2019' llevaba un chándal amarillo a más no poder pero totalmente personalizado, ya que en la chaqueta se podía leer su nombre, Omar.

Si Omar Montes desataba la curiosidad mientras desfilaba por sorpresa, al bajarse de la pasarela causaba un auténtico revuelo. Y es que el artista era perseguido por el recinto del IFEMA de Madrid por las cámaras de Amazon Prime Video que le están grabando para hacer un documental sobre su vida que se llamará 'El Principito es Omar Montes'.

El año pasado Omar ya demostró ser todo un fan de la diseñadora al aparecer en el front row de su desfile muy bien acompañado por Alejandra Rubio, Alex Gibaja, Tini Stoessel e incluso por Cósima Ramírez, la hija de Ágatha Ruiz de la Prada y Pedro J. Ramírez.

El otro nuevo 'maromo' de la diseñadora era otro superviviente en toda regla, Gianmarco Onestini, que lucía tipazo sobre la pasarela. El italiano ponía su mirada más seductora y lo daba todo enfundado en un colorido conjunto dos piezas de camisa y bermuda con la impronta de Ágatha.

Y por aquí, nos preguntamos ¿cómo habrá sido el reencuentro entre Omar y Gianmarco? Recordemos que este verano el ex de Adara cargaba duramente contra el cantante a quien acusaba de ser el peor concursante de 'Supervivientes'. ¿Habrá habido tensión entre los nuevos chicos de Ágatha?

