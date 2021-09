Aramís estuvo a punto de dejar impotente a Carlos Sobera en directo con un hechizo

Carlos Sobera ha estado a punto de no tener sexo nunca más en su vida, y es que este pasado martes, durante la gala de 'Secret Story', Aramís Fuster pudo haberle dejado impotente tan sólo con uno de sus famosos hechizos. La bruja más famosa de Mediaset se sintió apartada por el presentador cuando éste le dijo que apenas se estaban quedando sin tiempo después de llevar toda la noche con el tinglado montado con su mesa y su bola de cristal, así que cuando le tocaron apenas unos segundos de pantalla, Aramís ¡ya estaba mosqueada!

"A ti por no hacerme caso te lanzo un hechizo que te dejo impotente. No se te levanta el pajarito nunca más", le amenazó. Carlos, sin embargo, se lo tomó con el humor que le caracteriza: "Me 'cachis'... no pasa nada, soy de Bilbao. No hay hechizo que pueda con la potencia bilbaína", apuntó antes de añadir: "Yo no tengo un pajarito, tengo un águila real".

Tras las risas pertinentes, el presentador volvió a su puesto en el centro del plató, pero ahí estaba el Maestro Joao para poner la puntilla: "De todas formas, Carlos, no te preocupes, que lo que te baje Aramís te lo subo yo". ¿Holaaaa? La cara de Sobera se convirtió en un cuadro y sólo atinó a decir: "No sé si estoy más preocupado ahora o antes".

Un verano movidito

El conductor de Telecinco ha encontrado un nuevo filón en los realities, y es que hasta que llegó su oportunidad con 'First Dates', Carlos estaba relegado únicamente a presentar concursos. Su labia y su naturalidad han hecho de él uno de los presentadores perfectos para este tipo de programas, y ahora en Mediaset cuentan con él para shows como 'Supervivientes' o el recién estrenado 'Secret Story'. Así, Carlos ha vuelto al trabajo cargado de 'curro', pero no importa, porque ha recargado pilas en las islas pitiusas con su mujer hasta hace bien poco, aunque ya entonces tenía la agenda a reventar...

