La tensión sexual entre Fiama y Sofía Cristo parece ir cada día a más. La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ya reconoció que en su vídeo de presentación que había tenido un pequeño tonteo en el pasado con la hija de Bárbara Rey y que era una persona por la que se sentía atraída. Ahora, ambas han subido la temperatura en la casa con un sensual striptease que ha dejado claro la gran complicidad que existe entre ellas, ¿estaremos ante una nueva pareja en 'Secret Story'?

Todo a surgido después de que sus compañeros retasen a la hija de Bárbara Rey a que le hiciese un 'striptease' a Fiama. A pesar de que en un primer momento ella se ha puesto un poco nerviosa y parecía reacia a hacerlo, finalmente se ha dejado llevar, al igual que la ex concursante de 'La isla de las tentaciones', que parecía estar disfrutando mucho con esta situación.

Sofía Cristo no ha dudado en darlo todo, quedándose en sujetador frente a su compañera e incluso se ha atrevido a acercar la cara de ella a sus pechos. Un sensual baile que parece que a Fiama le ha encantado, y es que ella ya reconoció en su vídeo de presentación que la Dj le atraía mucho. Un pensamiento que reiteró cuando entró en el reality. "Cuando te vi aquí pensé que eras muy guapa en persona", le confesaba instantes antes.

Lo cierto es que el reto que le han propuesto a Sofía Cristo no ha sido casual. Antes de este sensual baile ambas habían tenido una conversación delante de algunos de sus compañeros donde confesaban cuáles eran sus verdaderos sentimientos. "Me gusta una chica camaleónica, de aquí Fiama es mi prototipo", desvelaba la hija de Bárbara Rey delante de ella sin ningún tipo de reparo.

"A mí en mi vídeo de presentación me preguntaron quién me ponía de 'Mediaset' y dije que ella", ha revelado Fiama, dejando claro que la atracción es mutua. Además, ha confesado alguna vez había estado con chicas, a pesar de que a Sofía le dijo que no. "Te dije que me han hecho cositas y yo todavía no he hecho nada. Igual lo tengo que descubrir contigo, quién sabe...", ha dejado caer.

