Sara Sálamo no aguanta más. La actriz vuelve a tener que lidiar en redes sociales con los haters que se creen con el derecho de cargar gravemente contra ella simplemente por el mero hecho de expresar su opinión como madre. No es la primera vez que la mujer del futbolista Isco Alarcón recibe duras críticas en redes, pero esta vez el asunto ha ido aún más allá. Ahora Sara Sálamo ha tenido que ver cómo la insultaban no solo a ella, sino también a su hijo de solo dos años. Una situación totalmente insostenible que la intérprete se ha apresurado a denunciar públicamente.



El revuelo causado tras su última opinión como madre trabajadora era espectacular y llovían un aluvión de comentarios negativos en redes sociales que Sara está acostumbrada a capear. Sin embargo, en esta ocasión, la situación excedía cualquier límite cuando los haters la insultaban gravemente a ella y a su hijo a quien han llegado a tachar de "maricón" e "inaguantable".

Misoginia, machismo, homofobia, adultismo, bulliying…

Esta gente vive entre nosotros. pic.twitter.com/DAPylLmXST — Sara Sálamo (@SaraSalamo) September 15, 2021

Ante la gravedad de la situación, Sara Sálamo denunciaba estos mensajes hirientes haciéndolos públicos en su twitter junto al texto: "Misoginia, machismo, homofobia, adultismo, bulliying... Esta gente vive entre nosotros".





Precisamente lo que trato de cuestionar es el sistema y que todo el mundo, tenga el dinero que tenga, pueda acceder a una crianza y una educación respetuosa. ¡Que no os enteráis de la movida! https://t.co/ZqiK9uOT3V — Sara Sálamo (@SaraSalamo) September 15, 2021

La polémica comenzó cuando con motivo de la vuelta al cole, la actriz canaria explicaba no estar de acuerdo con el actual sistema de adaptación de los niños al comienzo de la escuela. Sara Sálamo respondía a una publicación de Paola Roig, psicóloga perinatal, en la que afirmaba que "dejar a nuestras criaturas llorando el primer día de escuela no es normal".

La canaria decidía apoyarla y respondía: “Mi hijo de dos años sigue sin ir a la escuela porque se dio esta situación y para mí era insostenible que pasara por algo así”. Así es como Sara Sálamo mostraba su desacuerdo con el sistema actual y aprovechaba para reclamar un modo diferente de hacer las cosas con los niños.



"No estoy preparada para desaparecer de tu vista y que pases una, dos o seis horas llorando esperando a ver si vuelvo... siento la responsabilidad de generar un debate" escribía después Sara en su Instagram reflexionando sobre la necesidad de mejorar la conciliación. Pero lejos de lograr genera un debate civilizado, la intérprete ha tenido que enfrentarse a una dura realidad.









