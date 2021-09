Los secretos de los famosos salen a la luz

Emmy Russ es toda una caja de sorpresas. La alemana se ha convertido en la concursante más misteriosa de 'Secret Story', algo que ha provocado que entre sus compañeros surjan muchas dudas sobre ella. Ahora, la joven ha dejado completamente sin palabras a Fiama y Sandra Pica al reconocer que tuvo una relación con uno de los concursantes de 'La isla de las tentaciones'. Todo ha surgido después de que la ex de Tom Brusse le dijese los chicos que había en su edición, y es que al decir el nombre de Cristian Jerez la cara de ella cambió por completo.

La alemana ha confesado que no solo lo conocía, sino que había tenido una relación con él. "Fue mucho más que un lío, fuimos novios", ha explicado, dejando completamente sin palabras a sus compañeras. Emmy ha confesado que todo surgió a principios de 2021 después de que un amigo que tenían en común les presentase.

"Justo cuando salió de la isla, le conocí y en febrero o enero, fue por ahí cuando comenzamos la relación. Fui a conocer a su madre incluso". Una afirmación que ha dejado completamente sin palabras a Fiama y Sandra, ya que se supone que en ese momento él estaba con Andrea, con quien había salido de la isla después de poner fin a su relación con Melodie dentro del concurso.

Sin embargo, parece que las cosas entre ellos no llegaron a buen puerto, y a los pocos meses de comenzar este romance decidieron hacer caminos por separado, aunque no ha llegado a explicar cuál fue el motivo de su ruptura. Unas palabras que han dejado impactada a Fiama, ya que ella es gran amiga de Cristian y no sabía nada acerca de esta breve relación que mantuvo con Emmy.

