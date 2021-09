El Maestro Joao es una de las caras imprescindibles de Telecinco: 'Supervivientes', 'GH VIP', 'Deluxe'. Pero ha hecho mucho más: se dio a conocer como transformista imitando a Rocío Jurado y tiene una consulta de videncia. Quedamos con él para que nos hablara de todo: desde lo que se cuece en los pasillos de la tele, pasando por su decepción con Rocío Flores y hasta de sus clientes: "No puedo decir si Letizia ha venido a mi consulta…", me responde enigmático… De momento, nos invita a escuchar su canción: 'Mucha miel', con la que ha arrasado este verano.

Has sido de todo: camarero, peluquero, transformista, vidente y ¡cantante…!

¡Y también he sido cocinero! Las personas podemos hacer muchas cosas. Yo, todo lo que creo que puedo hacer y que gusta, al menos lo intento.

¿En qué te sientes más cómodo?

Me siento muy bien en todo lo que tenga que ver con la comunicación, la televisión o la radio, que me encanta.

"Vivía en una chabola pero tenía a mi gente querida y para mí era lo importante"

¿Cómo se te ocurrió lanzar 'Mucha miel'?

Yo antes cantaba –lo hacía en riguroso playback (risas)– y pensé que era el momento para transmitir alegría.

Hay una cosa que te caracteriza, y es tu sonrisa perenne. Y eso que lo has pasado muy mal…

Sí, pero porque cuando yo estaba pasando una vida de carencias era feliz con lo que tenía. Yo vivía en una chabola, pero tenía a mi gente querida y para mí era lo importante. Las cosas son cosas. Y ahora que tengo mucho más sería ingrato no ser feliz. La vida ahora es maravillosa.

Pablo Sarabia

El Maestro, con guardapolvos de Adolfo Domínguez, 79 €; camiseta también de Adolfo Domínguez, 39€, y zapatillas (c.p.v.) y bolso (c.p.v.), ambos de Louis Vuitton.

¿Cómo consigue una persona que ha sufrido abusos volver a confiar en alguien?

Tuve que hacer una catarsis para sacar eso de mí. Y después me di cuenta de que no tienen que pagar unos las malas acciones de otros. Yo quiero apostar por la gente. La vida tiene más bueno que malo.

Cambiando de tema, cuéntame cómo funciona tu consulta.

Uff, mi consulta funciona desde hace muchísimo tiempo y atiendo a personas de todo el mundo porque hago trabajo presencial y también por teléfono. Me llaman desde Italia, México, Alemania y, sobre todo, de América Latina. La gente siempre sale satisfecha, y no porque yo les diga lo que quieren oír, sino porque encuentran el camino de la solución. Se van llenos de esperanza.

A tu consulta va mucha gente famosa… ¿Alucinaríamos si nos dieras algún nombre?

Sí. Justo al lado de mi consulta hay una cafetería y te lo pueden decir ellos, la semana antes de las elecciones madrileñas trabajábamos a puerta cerrada porque la gente que venía no quería ser vista. Yo he tenido a algún político que ha venido con el casco de la moto puesto y ha salido con él. Y luego, públicamente, puedo decir que ha venido desde Beatriz de Borbón a mucha gente del espectáculo. Y políticos, muchos. Yo no sé si es porque en IG me sigue Pedro Sánchez y a la gente le llama la atención eso (risas).

Letizia va a algún vidente, ¿te cuadra?

Yo no puedo decir si ha venido a mi consulta, pero me cuadra 100x100. La gente de su entorno, no hablo del Rey, también. Siempre se ha sabido que la Reina Sofía ha sido una gran amante de la astrología. Y muchísima gente más… Ahí tienes a Cholo Simeone, que él mismo contó que no firma un contrato sin consultar la carta astral…

¿Letizia tiene futuro como Reina?

Sí. Letizia es la renovación de la Corona. Cuando dio el traspiés con Sofía, yo pensé que ella tenía el temple necesario para estar ahí. Y con el tiempo se verá que tomará mucha más importancia y relevancia.

Pablo Sarabia

El vidente, con traje de Massimo Dutti, 250 €; camiseta de , 18,95 €, y zapatillas de (c.p.v.).

¿Qué es lo más raro que te han pedido en tus consultas?

Uy, ni te imaginas (risas)... Desde señores que querían que hiciera desaparecer a su mujer para irse con su amante, por ejemplo, hasta un piloto que quería ligar con una presentadora y quería saber si podía hacer algo para ligársela a través de la pantalla ¡Me han pedido de todo! (Risas).

Tú admirabas mucho a Rocío Jurado. ¿Alguna vez le leíste el futuro?

No, a ella también le gustaban estas cosas pero era muy creyente de la Virgen de Regla. Incluso le sacó una canción. Ella tenía muchísima fe. Yo la he admirado con devoción. Cuando falleció me dieron el día libre para que fuera al tanatorio.

¿Cómo crees que viviría el conflicto entre su hija y su nieta?

Con mucho disgusto, pero habría que agarrarse a las palabras de ella, que decía que el que hace daño a su hija la destroza a ella. Y esa frase deberían mirarla muchos de la familia. Ella estaría disgustadísima, pero por delante siempre, su hija.

"De haber un acercamiento entre Rocío Carrasco y su hija será dentro de mucho tiempo"

¿Mediaría?

No, porque esto no habría pasado. Ella era la columna vertebral de esa familia. Y hay gente que está en una posición incómoda, como Rosa Benito.

¿Crees que habrá un acercamiento madre hija?

No, pero de haberlo lo habrá dentro de mucho tiempo. Rocío tiene que superar una enfermedad, que ella misma ha reconocido, y cuando vea que su hija se aleja de un entorno que ella cree que la tiene abducida, dará el paso.

¿Separarse de su padre?

Eso es difícil, pero es algo que va a suceder, más adelante, pero pasará. Lo lamentable es que será dentro de mucho.

Pablo Sarabia

El madrileño con camisa de Gap, 54,95 €; cazadora de Massimo Dutti, 189 €; pantalón Mirto, 110 €, y zapatillas de , 39,99 €.

Te llevas fenomenal con Jorge Javier...

Sí, nos llevamos muy bien porque somos de la misma quinta, y hemos vivido mucho. Con una mirada nos entendemos. Yo le estoy muy agradecido a Jorge.

¿Os habéis tirado los tejos?

Él a mí, no. Pero te confesaré una cosa: al principio no me gustaba nada y cuando le conocí me pareció súper interesante. Sí hubiese podido tener algo… (Risas).

¿Sigues con El Rubio?

Tuvimos un distanciamiento, pero después volvimos y estamos súper felices. Él es una persona maravillosa.

Pablo Sarabia

El colaborador con gabardina de Massimo Dutti 230 €; Jeans de , 19,95 €; camiseta de , 14,95 €, y zapatillas de (c.p.v).

¿Le ves futuro a vuestro amor?

Sí, muchísimo. Nos complementamos muy bien. Me da coraje que juzguen sólo su físico y que le cuestionen por eso. A mí me escriben a diario chicos para quedar y muchos son jóvenes y guapos.

¿Te han criticado mucho por estar con personas más jóvenes que tú?

¡Muchísimo, y me han insultado! No me duele por mí, sino por ellos. Pero te confieso una cosa: a mí me da igual que digan o que hablen. Yo vivo para mí.

Vives con tu madre y tu hermana, a las que cuidas.

Sí. Vivo en el mismo piso desde hace 51 años. Se lo regaló a mi madre la señora con la que trabajaba. Y allí estoy con mis vecinas de toda la vida, con mi gente… Ahí se te quitan todas las tonterías.

Maquillaje y peluquería: Samuel Gómez para Alberto Dugarte Institute. Estilismo: Isabel Dorado. Agradecimientos: Hotel Quinta Los Cedros (915 15 22 00). Madrid

