Contar ovejas te hace conciliar el sueño, pero parece que su ruido no te deja dormir. Que se lo digan a Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez que tras haber encontrado la casa de sus sueños en Manchester, sus adorables vecinas peludas parecen haberles arruinado el descanso. Según comparten numerosos periódicos ingleses, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han tenido que cambiar de domicilio por unos problemas de ruido protagonizados por un grupo de ovejas y por el ruido de la carretera. Para el astro portugués es muy importante el descanso y lo prioriza a la hora de buscar domicilio.

A pesar de que estaban encantados con su nueva mansión en plena naturaleza, el ruido de la autopista y de sus vecinas peludas ha hecho que la familia haya tomado la decisión de mudarse a otro hogar.

Tras varias semanas intentando conciliar el sueño sin poder conseguirlo, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se han mudado a otra mansión en Cheshire, un pueblo mucho más cercano a Manchester. Un nuevo hogar que cuenta con piscina, cine, siete dormitorios y, sobre todo, un robusto sistema de seguridad que proporciona intimidad.

El futbolista portugués vuelve a la ciudad que le acogió en sus primeros años de carrera deportiva y Georgina también vuelve después de haber trabajado en el país como niñera en su primera juventud. "Como echaba de menos vivir en UK", escribía en Instagram y subía algunas fotos familiares jugando al aire libre. Ambos están muy felices de haber comenzado su nueva vida en Manchester después de haber pasado una increíble temporada en Italia y sin olvidar sus maravillosos años en Madrid, ciudad que fue testigo de su amor a primera vista y donde nació su primera hija en común, Alana Matina.

