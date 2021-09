Emmy Russ y Luca Onestini comienzan a subir la temperatura de la casa de 'Secret Story'. Cuando parecía que el italiano bebía los vientos por Cristina Porta, el tema pega un giro radical y descubrimos que quien le gusta de verdad es la alemana quien, por cierto, también le corresponde. Si a Luis Rollán le siguen dejando hacer su trabajo de 'Celestino' en condiciones, podemos estar ante la primera pareja de 'Secret Story' a no ser que Sandra y Julen, que ya duermen juntos, se decidan de una vez.

El sevillano activaba la maquinaria necesaria para ver cómo estaba el tema entre Emmy y Luca. Tanto es así que bastaban unos pocos comentarios para que la cosa comenzara a fluir entre ellos... "Yo lo dejo fluir y fluye como fluye, ya está", aseguraba la reina de los realities en Alemania que, aunque al comienzo parecía que el pelo del hermano de Gianmarco no le gustaba nada, enseguida puso la directa.

"Si tienes que elegir entre Cristina y yo, ¿a quién elegirías", preguntaba directamente Emmy a su objetivo después de haberle soltado un eructo en la cara (sí, como lo lees...). La respuesta de Luca no dejaba lugar a dudas: "Con cada persona tengo un diferente rollo, pero contigo súper risas, podemos hacer un baile, podemos pasárnoslo bien, podemos... hacer otras cosas... "

Y otras cosas están haciendo por ahora. Que si unas risas por aquí, que si un tonteo por allá, que si te doy un masajito sin camiseta y con mi melena al viento en plan Tarzán... La enigmática Emmy Russ se deja querer por el italiano que le regala los oídos con frases como "increíble, nunca he visto un 'Barbie girl' así, guapa".

Entre broma y broma, Luca le regala los oídos a Emmy con frases como "me gusta tu vitalidad". Así que nada, los concursantes aspirantes a primera pareja del reality cada vez pasan más tiempo juntos y cada vez más cerca.

Entre tonteo y tonteo, la cosa entre Emmy y Luca se empieza a poner interesante, mientras la presencia de Cristina Porta en lo que podría haber sido un triángulo amoroso se diluye poco a poco desde que se negara a participar en una cena romántica a tres. Al principio, la periodista deportiva parecía tener muy claro que ella era el objetivo del italiano y que su 'contrincante' estaba celosa de ella según se lo hacía saber a Miguel Frigenti: “Yo creo que le caigo fatal, pero por otros motivos; está celosa porque le gusta Luca”.

