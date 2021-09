Mayka y Pablo, ¿caerán en la tentación y volverán a tener algo?

y en los primeros minutos del estreno ya se vino abajo. A la murciana se le hizo un drama el momento de decirle 'adiós' a su nueva pareja, Alejandro Bernardos, con el que solo llevaba tres meses de relación a su llegada a República Dominicana. Ahora, en su canal de Mtmad,comienza confesando.

A pesar de llevar solo tres meses juntos, Mayka se derrumbó en la playa cuando tocó separarse e irse cada uno a una villa. "Yo pensaba que íbamos a convivir juntos porque no nos habían explicado el formato, decían que era un formato nuevo. Cuando Sandra Barneda nos dice que tenemos que separarnos dije 'madre mía, otra vez lo mismo, no puedo con esta situación...'", explica la murciana.

Mayka Rivera confiesa ahora que lo pasó fatal en ese momento: "Me vi sola, me sentía súper sola y se me vino todo abajo, por eso lloré y por eso me sentí tan mal". Y es que a la que fuera propietaria del célebre oso Rosito le vinieron de golpe a la cabeza todos sus fantasmas.

"En esta nueva aventura yo tenía mucho miedo por mis compañeros porque no solo tenía que poner a prueba mi relación con Alejandro, es que también tenía muchas cuentas pendientes con otros compañeros. Yo estaba convencida de que iba a vivir esa experiencia con él y de que nos íbamos a apoyar porque él era mi único apoyo allí", cuenta Mayka en Mtmad.



Efectivamente, Mayka tenía muchas cuentas pendientes: Marta Peñate, su ex Óscar, Gonzalo Montoya y, por supuesto, Pablo, a quien fue infiel en 'La isla de las tentaciones'. Entre todos ellos, la influencer tenía claro que prefería coincidir con este último porque mantienen una relación de amistad... ¿solo?



Y es que durante la primera hoguera de 'La última tentación', se supo que Mayka le habría pedido una segunda oportunidad a Pablo no hacía mucho tiempo. ¿Seguirá realmente enganchada a su ex novio?

Quizá por eso la murciana se sintió decepcionada con el que fuera su pareja, algo que también ha explicado. "Me hubiera gustado que Pablo hubiera dado la cara por mí en ese momento sabiendo todas las veces que le he pedido perdón y lo mal que me sentí" Mayka se refiere al momento en el que Óscar volvía, durante su llegada a la hoguera como 'cuenta pendiente' de Andrea, a echarle en cara que fue infiel. "Podría haberle contestado algo como 'eso es pasado, chico, aburres ya'. Se quedó callado por una parte porque es su personalidad", cuenta Mayka.

