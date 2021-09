Los rumores de crisis entre Óscar Casas y Begoña Vargas son cada vez más conocidos, y es que se comenta que la pareja podría haber roto tras dos años de noviazgo. Desde este verano eran muchas las especulaciones sobre la joven pareja de actores y finalmente podrían ser ciertas según cuenta 'la Razón'. La citada cabecera ha podido conocer que la idílica pareja decidió hace unos meses que lo mejor para ambos era continuar con sus vidas por separado, ¿Ruptura o simplemente una vida independiente?

Los protagonistas de este rumor han preferido ni confirmar ni desmentir la información, pero fuentes cercanas al hermano de Mario Casas han asegurado al periódico que "la ruptura es vox populi en el gremio". Entre las razones que el medio ha asociado a esta tajante decisión estarían las "salidas del actor junto a varios grupos de chicas y chicos durante su viaje a Cantabria" el pasado mes de agosto.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Las cuentas de Instagram de Óscar y Begoña reflejan que hay un severo distanciamiento. Aunque ninguno ha borrado las fotos románticas que tienen publicadas en sus perfiles, sí que parece que hace meses que no cuelgan ninguna imagen de complicidad entre ambos y eso también ha hecho saltar las alarmas.

La relación entre Óscar y Begoña se hizo muy conocida no por la 'parejaza' que formaban, sino por un vídeo de los dos bailando una canción de Omar Montes. Sus seguidores enloquecieron al verlos bailar y hoy por hoy resulta bastante complicado olvidarse de ese momento. El vídeo cuenta con la friolera de 10 millones de reproducciones, y no es para menos, ya que la complicidad y la química existente entre ambos logra traspasar la pantalla.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io