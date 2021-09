Miguel Frigenti aún no está viendo cómo su reputación está quedando en entredicho estos días después de entrar en la casa de 'Secret Story', pero cuando salga de ese aislamiento, se va a encontrar de golpe con que su pasado ha salido a la luz. Hace sólo unos días, el equipo de 'Viva la vida' recopilaba varios vídeos de él y su madre poniendo verdes a varias ex concursantes de 'Gran Hermano' -como Lorena Edo, Desi o Miriam Cuesta-, a las que se referían con calificativos como "gorda", "elefante", "cara de caballo" o el más doloroso, "gremlin" para referirse a la condición trans de Desi.

Ahora ha sido Amor Romeira la que ha querido ponerle en su sitio, porque hace sólo unas semanas, durante su gran discusión en el pisito de 'Solos', Miguel le decía muy afectado a Amor que él tenía el pasado muy limpio porque, trabajando donde trabaja, "si se me pudiera sacar algo sucio, ya habría salido". Sin embargo, ahora que ha dejado a un lado su faceta de periodista colaborador televisivo para convertirse en personaje a través de su participación en un reality, se ha abierto la caja de Pandora, y Amor ha sido tajante: "Tienes cadáveres en el camino".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Amor se ha despachado a gusto: "Miguel Frigenti es una persona que ha subido escalones en televisión haciendo daño, humillando, trepando, vendiendo, vejando y traicionando". Además, le ha echado en cara que ahora sea "defensor del feminismo" después de que que quedara patente en un PoliDeluxe que había defendido a Rocío Carrasco "por el money money, para tener más días laborales en 'Sálvame'". Además, le ha calificado de "machista misógino" por atacar a Miriam en 'GH14' cuando flirteó con Igor teniendo pareja fuera. "Pero como no tuviste suficiente, también te metiste con ella por su dentandura y con su físico, y también atacaste a otra mujer con tu gordofobia", ha añadido haciendo referencia a Lorena Edo.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Tú lo único que has hecho ha sido trepar, subir, y, cuando estabas arriba, mirar por encima del hombro a los que habías humillado y pisado. Como dice Carlota Corredera, el pasado siempre vuelve, y cuando salgas tendrás que enfrentarte a tu transfobia, a tu gordofobia y a tu machismo", ha sentenciado Amor, que también ha querido dejar claro que, aunque ella en el pasado también ha tenido muchas salidas de tono, "yo me he informado, he cambiado, y he mostrado un arrepentimiento. Tú vas a tener que pedir perdón a tus víctimas", ha finiquitado.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io