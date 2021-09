Emmy Russ está dispuesta A TODO para ganar 'Secret Story', y aunque nos quedó de lo más claro sólo al ver su vídeo de presentación, ahora ha llevado a cabo una de las pruebas que se le han encomendado hasta las últimas consecuencias: debe esconder varios animales de peluche para que ninguno de sus compañeros los encuentre (actualmente tiene dos en su armario), y aunque hasta el momento la cosa ha ido bien, se le ha complicado cuando le han pedido que guarde una oveja de un tamaño bastante considerable. No dejaba de ser un pequeño peluche, pero esconderlo en una casa con otras 15 personas no iba a ser tarea fácil, así que ha tenido que fingir ¡que se había MEADO ENCIMA!

¿Pero cómo tuvo que llegar a esa conclusión? Lo único que se le ocurrió a Emmy para poder salir y pasar por delante de sus compañeros fue quitarse el pantalón para esconder la oveja y simular, con un poco de agua, que se le había salido la orina. Era la única solución que se le ocurrió después de haberle dicho a varios de sus compañeros que se estaba haciendo pis y que no había podido ir al baño antes de que la organización la llamara, así que podía ser una excusa bastante convincente.

Rauda y veloz, con el peluche bien envuelto, pasó corriendo por el salón, donde estaban todos sus compañeros, que no sabían muy bien qué pasaba. "'¡Me he hecho pis encima!", mintió mientras iba con los pantalones arrugados entre los brazos y tan sólo un body con el culo al aire. "Yo hago lo que sea por ganar", decía ante las cámaras. Desde luego que sí, no nos cabe ninguna duda...

