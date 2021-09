Tras un verano lleno de trabajo, Blanca Suárez reaparece por todo lo alto como imagen de Guerlain y lo hacía con un estilismo muy original que le sentaba de maravilla. La actriz elegía un delicado top de plumas rosas con una espalda muy original y sexy. Esta prenda la combina con un pantalón negro, que al igual que el top es de la firma Lanvin. Para completar elegía unas elegantes sandalias con lazo de Aquazzurra. Además, Blanca lucía la melena lisa hacia atrás, un look diferente sobre todo porque lleva el cabello más oscuro y más largo. Un cambio de imagen que según la intérprete se deba a exigencias del guión “y porque me apetecía“

Fernando Roi

Quizá por eso, comenzaba hablando de belleza: “me gusta verme bien, pero no me obsesiona”. Y terminaba con un escueto “está todo bien” cuando le preguntaron por su noviazgo con Javier Rey.

¿Lees todo lo que se escribe en la red sobre ti?

Depende del día, pero no suelo. Hay veces que me entero de lo ‘que supuestamente hago’ por mis amigos, pero no pongo en Google mi nombre.

Al menos es verdad lo que dicen de que te llevas bien con tus ex.

Me encanta que sepáis esas cosas de mí (dice riendo). La gente que pasa por tu vida siempre es importante para uno, aunque no siempre hay la suerte de llevarse bien con un ex.

¿Y ahora estás bien con Javier? ¿Tenéis planes?

Estoy bien, gracias.

Fernando Roi

A quien sí dedicó piropos fue a otros dos actores que fueron novios suyos en el pasado: Mario Casas y Miguel Ángel Silvestre. Para ambos intérpretes, Blanca Suárez usó el mismo adjetivo "maravillosos" y a ambos les alabó por sus trabajos. Precisamente, la actriz acaba de compartir rodaje con el hermano de uno de ellos, Oscar Casas, con quien ha trabajado en 'Jaguar', la nueva apuesta de Netflix. "Nos va a adelantar a todos por la derecha. Va a pegar igual que su hermano o más fuerte. Y es divertido", son las palabras que Blanca dedica a su ex cuñado.

