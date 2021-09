Danna Ponce ha anunciado que tiene nuevo novio: un morenazo ¡que es bombero!

La influencer empezó a conocer a Albert Álvarez en el reality 'Solos', pero aunque estuvieron a punto de la noche de pasión, lo suyo no cuajó

Ay, ay, ay... ¡que resulta que Danna Ponce tiene nuevo novio! ¿Nos pueden gustar más este tipo de salseos? La influencer ha anunciado a bombo y platillo que está de nuevo emparejada, y aunque no se lo esperaba porque ni siquiera estaba "abierta al amor", su corazón vuelve a latir de alegría por tener un nuevo compañero de viaje. Ha sido ella misma la que lo ha revelado a través de su canal de mtmad, meses después de contar que había roto con su ya expareja, Víctor.

Según ha revelado, y agárrate los machos, ¡se conocieron por Tinder! Para que veáis que los famosos también buscan pareja por internet, aunque lo suyo fue "muy raro". "Yo pensaba que si conocía a alguien sería para quedar un par de veces y ya está, pero la vida se ha reído de mí y de mis planes... Fue la primera cita que tuve en Tinder y luego me lo cerré, porque han sido dos meses muy intensos: hemos hecho mogollón de cosas, hemos hecho un montón de viajes... y lo más fuerte es que ¡me pidió salir como antiguamente!"

¿Y eso qué quiere decir? "Aún no habíamos tenido 'la conversación', pero el otro día me vino él muy romántico y me dijo '¿quieres ser mi novia?' Y claro... al día siguiente me puso la canción 'Somos novios' de Luis Miguel... y ya no pude hacer nada". ¡Pero qué bonitoooo!

"A veces en la vida pasan cosas inesperadas, pero pasan cuando tiene que pasar... y estoy muy contenta, la verdad", decía con una sonrisa de oreja a oreja. ¡Y nosotros que nos alegramos!

¿Y qué pasa con Albert?

Su historia con Albert Álvarez fue un 'casi... pero no', y es que ambos se conocieron en el reality 'Solos', hicieron muy buenas migas, tontearon lo más grande, se dijeron unas cuantas indirectas muy directas y hasta se lanzaron a decirse lo que sentían el uno por el otro... pero al final lo suyo quedó en amistad. Está claro ahora que por aquel entonces ella, recién salida de una relación, no estaba para más novios, y aunque a los fans del programa les parecía que hacían una parejaza, finalmente continúan siendo buenos amigos y nada más. Pues oye, ni tan mal. ¡Cada uno por su lado!

