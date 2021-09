Soraya piensa trabajar hasta el último día de su segundo embarazo. El mismo día que cumplía 39 años, la cantante presentó en Madrid su nuevo single, 'Soy esa mujer', una canción que habla de la necesidad de abrazar nuestras diferencias. Presumiendo de barriguita en la recta final de su embarazo y con un favorecedor vestido blanco y un moño alto, Soraya, que hace unos meses confesó que, en el pasado, tuvo una pareja que la maltrató, nos habló de su música y su familia.

¿Con ganas de volver a los escenarios?

Muchísimas, pero bueno, tampoco siento que durante la pandemia haya perdido el tiempo. Hay que aceptar lo que estamos viviendo, adaptarnos y esperar a que lleguen tiempos mejores.

¿Estrenas canción soplando velas?

Sí, me hace muy feliz. Tengo la suerte de trabajar en algo que me da mucha vida y me encuentro bien a pesar de estar embarazada ya de 32 semanas. En mi primer embarazo, con Manuela, recuerdo estar trabajando hasta el último día y si Dios quiere yo creo que me va a pasar lo mismo con Olivia, voy a trabajar hasta que llegue a término. El último concierto lo tengo en la semana 36.

¿Se te han caído trabajos por estar embarazada?

Yo creo que sí, pero eso dice más de la otra persona que de mí. Si un empresario no me contrata porque estoy embarazada, probablemente, la próxima vez que me llame voy a ser yo la que diga que no porque le faltan valores.

"Me encuentro bien y he podido hacer de todo"

¿Cómo te encuentras?

Bien porque he podido hacer de todo. Este verano, por ejemplo, nos hemos ido de vacaciones a Disneyland con Manuela, aunque no me pude montar en muchas cosas.

¿Tienes muchos antojos?

Sí, en este embarazo ha sido una vez más la fruta: melocotones, muy fríos, y sandía y melón, también me pasó con Manuela.

¿Cómo lleva ella que vaya a tener una hermanita?

Fantástico, Manuela está todo el día dándome besos, me abraza, ya me ha advertido que le va a pintar la cara a Olivia cuando llegue, que la va a cuidar y bueno, yo estoy encantada. Quiero verla porque se nota que Manuela es una niña que ya necesita una hermanita para jugar y que tiene muchas ganas de cuidar, es muy cariñosa.

Hace ya 16 años que entraste en 'OT', ¿volverías a participar?

Sí, es mi casa, fue la oportunidad de mi vida para poder dedicarme a lo que más amaba. Sólo puedo estar agradecida y sí, voy a ser una triunfita hasta el día que me muera.

¿Sueños por cumplir?

Muchos, yo soy una mujer que no deja de soñar, soy creativa por naturaleza, me queda seguir ampliando la familia, casarme, sacar nuevos discos, otros proyectos aparte de la música… La vida está llena de sorpresas y cuando eres curiosa y tienes esas ganas de vivir y de experimentar, se te abren puertas infinitas.

"Llevo nueve años con mi pareja, así que creo que puedo esperar dos años más para la boda"

Por cierto, ¿ya tenéis fecha de boda?

No, de momento no. Prefiero esperar hasta que las cosas estén tranquilas y que podamos disfrutar sin horarios y sin mascarillas. Llevo nueve años con mi pareja, así que creo que puedo esperar dos años más para que sea una boda mucho más completa. Teníamos la fecha para este septiembre y tuvimos que cancelar. Teníamos ya el catering, estaba todo preparado, pero es que todo el mundo entendió que las circunstancias no eran las ideales. Yo no me voy a casar con cinco personas, yo quiero que venga todo el mundo, quiero hacer una celebración grande porque me voy a casar una vez y ya está.

¿Proyectos para antes de que nazca Olivia?

Ahora mismo dependo del presente, no sé qué va a pasar. Voy a participar en ‘Tu cara me suena’, en un programa que vamos a grabar especial, pero todo va a depender de lo que diga Olivia (risas).

Muy familiar

Soraya siempre ha confesado ser una mujer muy cariñosa y familiar. Hace nueve años conoció al hombre de su vida, el modelo Miguel Ángel Herrera, y hace cuatro años tuvo a su pequeña Manuela.

