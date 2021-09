Varias colaboradora de 'Sálvame' quisieron celebrar una despedida de soltera sorpresa para Anabel

Todos los detalles de la boda civil de Anabel Pantoja con Omar el pasado 17 de septiembre

Anabel Pantoja ya es una mujer casada, pero las despedidas de soltera todavía no han terminado. Tras celebrar una con su familia, La colaboradora, y sobrina de Isabel Pantoja, se dio el sí, quiero' con su novio, Omar Sánchez (al que ella llama su 'negro'), el pasado 17 de septiembre de forma oficial al firmar los papeles en el ayuntamiento de Pozo Izquierdo (Gran Canaria). Sin embargo, aquello fue una boda muy íntima, y sus amistades de 'Sálvame' -algunas invitadas a la gran celebración del próximo 1 de octubre en la isla de La Graciosa-, como no pudieron estar con ella, han querido despedir la soltería de su amiga por todo lo alto.

Para ello, nada más acabar la emisión de 'Sálvame', cogieron un taxi y se plantaron en el centro de Madrid, donde habían reservado para cenar y bailar con su amiga, a la que llevaban "con un gancho" engañada para que la llevara hasta el hotel y todo fuera sorpresa, tal y como contaba Lydia Lozano, que tuvo muy buenas palabras para su amiga: "Se casó la semana pasada, y yo muy feliz, porque ella es maravillosa y está super enamorada. Y qué vamos a decir de Omar, que estuvo en un concurso de supervivencia y solamente hablaba de Anabel. Yo no he visto a hombre más enamorado en mi vida.

Anabel es divertida, buena amiga, simpática, muy loca, muy coplera, como yo, por eso nos llevamos tan bien".

Sin embargo, ella no fue la primera en llegar. Belén Esteban, Laura Fa y Gema López llegaron en un taxi primero, y aunque tampoco esperaban prensa, no dudaron en posar y hablar con los reporteros para desearle lo mejor a su amiga en esta nueva etapa.

Tampoco faltó otra Belén, Rodríguez, que expreso sus ganas de que por fin se celebre la boda, porque con la pandemia se ha ido dilatando todo, y la parsimonia de Anabel ha hecho el resto: "Ha hecho muy bien yéndose un mes antes para descansar y prepararlo todo, porque ella es muy lenta, entonces va poquito a poco", bromeó... aunque la que no estaba para muchas bromas era Marta López, que reveló no estar invitada a la boda pese a su amistad con Anabel y con Omar después de coincidir con él en 'Supervivientes' y hacer muy buenas migas: "Con Anabel... somos compañeras, nos llevamos muy bien... pero es que a Omar le he cogido muchísimo cariño. Es una cosa en 'petit comité', no me parece mal porque no es mi amigo del alma, pero pensé que a lo mejor Omar sí me invitaba", apuntaba.

